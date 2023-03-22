https://ria.ru/20230322/moskva-1859770407.html
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года - РИА Новости, 22.03.2023
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года
Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:41
2023-03-22T13:41
2023-03-22T13:42
москва
безопасность
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_3703f05376c0fa6deb66634e29e94e7d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду."В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - добавил министр.
https://ria.ru/20230120/pvo-1846220806.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b642e154d9337e6e57e70f406196cf32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, россия, сергей шойгу
Москва, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года
Шойгу: модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года