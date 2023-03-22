https://ria.ru/20230322/moskva-1859770407.html

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года - РИА Новости, 22.03.2023

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:41

2023-03-22T13:41

2023-03-22T13:42

москва

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду."В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - добавил министр.

https://ria.ru/20230120/pvo-1846220806.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, безопасность, россия, сергей шойгу