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Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года - РИА Новости, 22.03.2023
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13:41 22.03.2023 (обновлено: 13:42 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/moskva-1859770407.html
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года - РИА Новости, 22.03.2023
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года
Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:41
2023-03-22T13:42
москва
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду."В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - добавил министр.
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москва, безопасность, россия, сергей шойгу
Москва, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

Шойгу: модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - добавил министр.
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
20 января, 12:38
 
МоскваБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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