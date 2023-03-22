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Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией - РИА Новости, 22.03.2023
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20:55 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html
Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией
Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией - РИА Новости, 22.03.2023
Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией
Объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз, считает бывший молдавский премьер Влад Филат. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:55
2023-03-22T20:55
румыния
в мире
молдавия
украина
влад филат
майя санду
евросоюз
европарламент
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз, считает бывший молдавский премьер Влад Филат. Президент Молдавии Майя Санду 3 марта прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. "Мобилизация граждан вокруг идеи европейской интеграции является иллюзией. Сказать, что вступление в ЕС — единственный реальный путь, - неправда… Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС", - написал Филат на своей странице в социальной сети Facebook*.По его словам, в следующем году пройдут выборы в Европарламент на уровне всего Евросоюза, а Еврокомиссия и Европарламент существенно изменят свой состав. Это, несомненно, повлияет на европейский курс, если переговоры о вступлении в ЕС не начнутся уже в этом году. "Вступление в ЕС и воссоединение (с Румынией - ред.) не должны быть ни антагонистическими, ни противоречащими друг другу, а синергетическими, с целью не только благополучия и безопасности, но и окончательного закрепления в евроатлантическом ценностном пространстве. Выход с геополитической периферии может быть полностью удовлетворен только воссоединением с Румынией, а не только присоединением к различным международным структурам", - подчеркнул Филат. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230322/yazyk-1859880912.html
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румыния, в мире, молдавия, украина, влад филат, майя санду, евросоюз, европарламент
Румыния, В мире, Молдавия, Украина, Влад Филат, Майя Санду, Евросоюз, Европарламент
Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией

Влад Филат: объединение с Румынией для Молдавии более реально, чем вступление в ЕС

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз, считает бывший молдавский премьер Влад Филат.
Президент Молдавии Майя Санду 3 марта прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
"Мобилизация граждан вокруг идеи европейской интеграции является иллюзией. Сказать, что вступление в ЕС — единственный реальный путь, - неправда… Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС", - написал Филат на своей странице в социальной сети Facebook*.
По его словам, в следующем году пройдут выборы в Европарламент на уровне всего Евросоюза, а Еврокомиссия и Европарламент существенно изменят свой состав. Это, несомненно, повлияет на европейский курс, если переговоры о вступлении в ЕС не начнутся уже в этом году.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Санду одобрила признание румынского языка государственным
Вчера, 19:03
"Вступление в ЕС и воссоединение (с Румынией - ред.) не должны быть ни антагонистическими, ни противоречащими друг другу, а синергетическими, с целью не только благополучия и безопасности, но и окончательного закрепления в евроатлантическом ценностном пространстве. Выход с геополитической периферии может быть полностью удовлетворен только воссоединением с Румынией, а не только присоединением к различным международным структурам", - подчеркнул Филат.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кишинев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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РумынияВ миреМолдавияУкраинаВлад ФилатМайя СандуЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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