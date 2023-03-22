https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html

Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией

Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией - РИА Новости, 22.03.2023

Филат сравнил перспективы вступления Молдавии в ЕС и объединения с Румынией

Объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз, считает бывший молдавский премьер Влад Филат. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:55

2023-03-22T20:55

2023-03-22T20:55

румыния

в мире

молдавия

украина

влад филат

майя санду

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз, считает бывший молдавский премьер Влад Филат. Президент Молдавии Майя Санду 3 марта прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. "Мобилизация граждан вокруг идеи европейской интеграции является иллюзией. Сказать, что вступление в ЕС — единственный реальный путь, - неправда… Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС", - написал Филат на своей странице в социальной сети Facebook*.По его словам, в следующем году пройдут выборы в Европарламент на уровне всего Евросоюза, а Еврокомиссия и Европарламент существенно изменят свой состав. Это, несомненно, повлияет на европейский курс, если переговоры о вступлении в ЕС не начнутся уже в этом году. "Вступление в ЕС и воссоединение (с Румынией - ред.) не должны быть ни антагонистическими, ни противоречащими друг другу, а синергетическими, с целью не только благополучия и безопасности, но и окончательного закрепления в евроатлантическом ценностном пространстве. Выход с геополитической периферии может быть полностью удовлетворен только воссоединением с Румынией, а не только присоединением к различным международным структурам", - подчеркнул Филат. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230322/yazyk-1859880912.html

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румыния

молдавия

украина

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Наталья Макарова

румыния, в мире, молдавия, украина, влад филат, майя санду, евросоюз, европарламент