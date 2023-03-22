https://ria.ru/20230322/magate-1859795374.html

МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины

МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины - РИА Новости, 22.03.2023

МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на текущей неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:07

2023-03-22T15:07

2023-03-22T15:07

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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на текущей неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины, говорится в заявлении агентства. В начале марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

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в мире, украина, энергодар, магатэ, южно-украинская аэс, запорожская аэс, хмельницкий (город)