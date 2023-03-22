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МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины - РИА Новости, 22.03.2023
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15:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/magate-1859795374.html
МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины
МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины - РИА Новости, 22.03.2023
МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на текущей неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:07
2023-03-22T15:07
в мире
украина
энергодар
магатэ
южно-украинская аэс
запорожская аэс
хмельницкий (город)
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на текущей неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины, говорится в заявлении агентства. В начале марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, украина, энергодар, магатэ, южно-украинская аэс, запорожская аэс, хмельницкий (город)
В мире, Украина, Энергодар, МАГАТЭ, Южно-Украинская АЭС, Запорожская АЭС, Хмельницкий (город)
МАГАТЭ на этой неделе проведет ротацию персонала на четырех АЭС Украины

Сотрудники МАГАТЭ на этой неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на текущей неделе проведут ротацию персонала на четырех АЭС Украины, говорится в заявлении агентства.
«
"На этой неделе группы сотрудников МАГАТЭ отправятся на Украину для завершения запланированной ротации персонала на четырех других украинских ядерных объектах - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке", - отметило МАГАТЭ.
В начале марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреУкраинаЭнергодарМАГАТЭЮжно-Украинская АЭСЗапорожская АЭСХмельницкий (город)
 
 
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