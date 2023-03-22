https://ria.ru/20230322/komandirovka-1859586563.html
Названы самые популярные маршруты для командировок, совмещенных с отдыхом
Названы самые популярные маршруты для командировок, совмещенных с отдыхом - РИА Новости, 22.03.2023
Названы самые популярные маршруты для командировок, совмещенных с отдыхом
Названы города, отправляясь в которые в командировку, путешественники стараются добавить выходные и устроить себе мини-отпуск, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:00
2023-03-22T07:00
2023-03-22T07:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Названы города, отправляясь в которые в командировку, путешественники стараются добавить выходные и устроить себе мини-отпуск, сообщает МТС Travel.Специалисты компании совместно с онлайн-сервисом Bronevik.com проанализировали данные бронирований и выяснили, что в 2022 году в каждой четвертой бизнес-поездке пользователи добавляли еще несколько выходных. Это происходило в два раза чаще, чем годом ранее. Такой вид поездок называется bleisure (от английских слов "business" и "leisure", бизнес и отдых).В тройку наиболее популярных городов у деловых путешественников вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на которые пришлось более 20 процентов всех бронирований отелей компаниями по РФ. В десятку самых востребованных направлений также попали Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.Количество командировок за границу в прошлом году сократилось на восемь процентов. Самым популярным маршрутом стала Белоруссия. В тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан."За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14 процентов командировок оформлены с захватом выходных дней. Все чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки", — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. Эксперты прогнозируют рост такого числа путешествий в текущем году.
https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858366989.html
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новости - туризм, мтс, москва, санкт-петербург, екатеринбург, туризм
Туризм, Новости - Туризм, МТС, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Туризм
Названы самые популярные маршруты для командировок, совмещенных с отдыхом
МТС Travel: две столицы – самые популярные места для бизнес-поездок, совмещенных с отдыхом