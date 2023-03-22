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Китайцы пришли в восторг после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина
Китайцы пришли в восторг после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.03.2023
Китайцы пришли в восторг после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина
Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали совместное заявление об углублении отношений, подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:56
2023-03-22T14:56
2023-03-22T15:16
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си цзиньпин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали совместное заявление об углублении отношений, подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.Пользователи сайта назвали это событие историческим и выразили надежду, что обе страны и дальше продолжат сотрудничество ради противостояния западной гегемонии."Это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным. Заявление в самом деле всеобъемлющее и охватывает все аспекты политического, экономического и военного сотрудничества", — написал один из читателей."Спасибо англосаксам за то, что два соседа-тяжеловеса ослабят оборону против друг друга и будут вместе строить будущее!" — прокомментировал третий."События этого и прошлого года будут когда-нибудь обязательными вопросами для вступительных экзаменов в университеты", — посчитал пользователь."России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и могущественная Россия. Взаимное доверие между двумя крупными странами достигло самого высокого уровня. Давайте продолжать работать вместе", — предложил юзер.Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России, за прошедшие десять лет ставшие более крепкими и устойчивыми, образцовым примером отношений между великими державами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китайцы пришли в восторг после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина
Читатели "Гуанча" назвали совместное заявление Путина и Си Цзиньпина историческим
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуанча
" поддержали совместное заявление об углублении отношений, подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Пользователи сайта назвали это событие историческим и выразили надежду, что обе страны и дальше продолжат сотрудничество ради противостояния западной гегемонии.
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"Это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным. Заявление в самом деле всеобъемлющее и охватывает все аспекты политического, экономического и военного сотрудничества", — написал один из читателей.
«
"Все аспекты охвачены, будем ждать результатов. Соединенные Штаты будут дрожать от страха, а порабощенные люди всего мира поднимутся с колен!" — отметил второй.
"Спасибо англосаксам за то, что два соседа-тяжеловеса ослабят оборону против друг друга и будут вместе строить будущее!" — прокомментировал третий.
"События этого и прошлого года будут когда-нибудь обязательными вопросами для вступительных экзаменов в университеты", — посчитал пользователь.
"России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и могущественная Россия. Взаимное доверие между двумя крупными странами достигло самого высокого уровня. Давайте продолжать работать вместе", — предложил юзер.
«
"Люди всего мира, объединяйтесь! Китай и Россия, всегда будьте вместе и выступайте против всех форм гегемонии!" — подытожил читатель.
Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России, за прошедшие десять лет ставшие более крепкими и устойчивыми, образцовым примером отношений между великими державами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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