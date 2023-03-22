https://ria.ru/20230322/kitay-1859745904.html

Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа

Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа - РИА Новости, 22.03.2023

Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа

Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:39

2023-03-22T12:39

2023-03-22T12:48

китай

россия

в мире

экономика

дмитрий песков

си цзиньпин

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение сотрудничества в этой области планируется и обговорено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы разъяснить информацию, опубликованную ранее Bloomberg, что Си Цзиньпин, якобы, не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа.Песков отметил, что "реальность совсем другая", и "вопросы о расширении" как раз обсуждались.Он напомнил, что активно обсуждался газопровод "Сила Сибири-2", и "уже согласованы все детали, формальности с монгольской стороны", через которую будет проложен маршрут."Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области", - подытожил Песков.

https://ria.ru/20230321/tseli-1859617211.html

https://ria.ru/20230321/economy-1859612181.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, экономика, дмитрий песков, си цзиньпин, газпром, сила сибири — 2