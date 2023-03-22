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Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа - РИА Новости, 22.03.2023
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12:39 22.03.2023 (обновлено: 12:48 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kitay-1859745904.html
Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа
Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа - РИА Новости, 22.03.2023
Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа
Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:39
2023-03-22T12:48
китай
россия
в мире
экономика
дмитрий песков
си цзиньпин
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение сотрудничества в этой области планируется и обговорено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы разъяснить информацию, опубликованную ранее Bloomberg, что Си Цзиньпин, якобы, не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа.Песков отметил, что "реальность совсем другая", и "вопросы о расширении" как раз обсуждались.Он напомнил, что активно обсуждался газопровод "Сила Сибири-2", и "уже согласованы все детали, формальности с монгольской стороны", через которую будет проложен маршрут."Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области", - подытожил Песков.
https://ria.ru/20230321/tseli-1859617211.html
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китай, россия, в мире, экономика, дмитрий песков, си цзиньпин, газпром, сила сибири — 2
Китай, Россия, В мире, Экономика, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Газпром, Сила Сибири — 2
Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа

Песков назвал статью о нежелании Китая наращивать поставки газа из России вбросом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение сотрудничества в этой области планируется и обговорено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы разъяснить информацию, опубликованную ранее Bloomberg, что Си Цзиньпин, якобы, не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Песков отметил, что "реальность совсем другая", и "вопросы о расширении" как раз обсуждались.
«
"Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, Газпром, собственно, побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай", - заметил Песков.
Он напомнил, что активно обсуждался газопровод "Сила Сибири-2", и "уже согласованы все детали, формальности с монгольской стороны", через которую будет проложен маршрут.
"Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области", - подытожил Песков.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике
21 марта, 20:18
 
КитайРоссияВ миреЭкономикаДмитрий ПесковСи ЦзиньпинГазпромСила Сибири — 2
 
 
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