Песков опроверг статью о "нежелании" Китая нарастить поставки газа
Песков назвал статью о нежелании Китая наращивать поставки газа из России вбросом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Публикация Bloomberg о том, что Китай якобы не хочет наращивать поставки газа из РФ, похожа на малоквалифицированный вброс, в реальности расширение сотрудничества в этой области планируется и обговорено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы разъяснить информацию, опубликованную ранее Bloomberg, что Си Цзиньпин, якобы, не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа.
Песков отметил, что "реальность совсем другая", и "вопросы о расширении" как раз обсуждались.
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"Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, Газпром, собственно, побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай", - заметил Песков.
Он напомнил, что активно обсуждался газопровод "Сила Сибири-2", и "уже согласованы все детали, формальности с монгольской стороны", через которую будет проложен маршрут.
"Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области", - подытожил Песков.