https://ria.ru/20230322/kitay-1859674143.html
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко - РИА Новости, 22.03.2023
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:01
2023-03-22T09:01
2023-03-22T09:13
политика
китай
россия
москва
дмитрий чернышенко
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859678329_0:103:3127:1861_1920x0_80_0_0_3b1bbc5e7c8577fefe77ecb960940d01.jpg
АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. В среду завершился государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Утром самолеты делегации вылетели из Москвы. Чернышенко в правительстве РФ курирует вопросы цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли официальные переговоры.
https://ria.ru/20230322/kitay-1859672621.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859678329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa8855ff5752e27128a0719f13ea0a17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, москва, дмитрий чернышенко, си цзиньпин, владимир путин
Политика, Китай, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко провожал председателя Китая Си Цзиньпина во Внуково