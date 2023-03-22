https://ria.ru/20230322/kitay-1859674143.html

Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко

Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко - РИА Новости, 22.03.2023

Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:01

2023-03-22T09:01

2023-03-22T09:13

политика

китай

россия

москва

дмитрий чернышенко

си цзиньпин

владимир путин

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АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. В среду завершился государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Утром самолеты делегации вылетели из Москвы. Чернышенко в правительстве РФ курирует вопросы цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли официальные переговоры.

https://ria.ru/20230322/kitay-1859672621.html

китай

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, китай, россия, москва, дмитрий чернышенко, си цзиньпин, владимир путин