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Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко - РИА Новости, 22.03.2023
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09:01 22.03.2023 (обновлено: 09:13 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kitay-1859674143.html
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко - РИА Новости, 22.03.2023
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:01
2023-03-22T09:13
политика
китай
россия
москва
дмитрий чернышенко
си цзиньпин
владимир путин
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АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. В среду завершился государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Утром самолеты делегации вылетели из Москвы. Чернышенко в правительстве РФ курирует вопросы цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли официальные переговоры.
https://ria.ru/20230322/kitay-1859672621.html
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политика, китай, россия, москва, дмитрий чернышенко, си цзиньпин, владимир путин
Политика, Китай, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Главу Китая проводил вице-премьер Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко провожал председателя Китая Си Цзиньпина во Внуково

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провожает председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту "Внуково"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провожает председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провожает председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту "Внуково"
Читать ria.ru в
АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провожал председателя КНР Си Цзиньпина в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
В среду завершился государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Утром самолеты делегации вылетели из Москвы.
Чернышенко в правительстве РФ курирует вопросы цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли официальные переговоры.
Си Цзиньпин покидает Москву - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Си Цзиньпин покинул Москву
Вчера, 08:48
 
ПолитикаКитайРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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