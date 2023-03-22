Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин покинул Москву - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 22.03.2023 (обновлено: 10:39 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kitay-1859672621.html
Си Цзиньпин покинул Москву
Си Цзиньпин покинул Москву - РИА Новости, 22.03.2023
Си Цзиньпин покинул Москву
Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:48
2023-03-22T10:39
в мире
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859681796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_981e3f9ffb501a0acf774c5f0454a5ea.jpg
АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар — РИА Новости. Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости.Лидера Китая провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.Таким образом, сегодня завершился трехдневный государственный визит в Россию главы КНР.В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".Также Путин упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Кроме того, Москва выступила за расширение роли нацвалют в двусторонней торговле и использование китайских юаней в расчетах с третьими странами.Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Как пояснил сам глава государства, это решение объясняется исторической логикой: Россия и Китай — крупнейшие соседние державы и всесторонние стратегические партнеры.
https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859628497.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Си Цзиньпин покидает Москву
Самолет Си Цзиньпина вылетел из московского аэропорта "Внуково"
2023-03-22T08:48
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859681796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8fff40c1d638ed3be0558eb2da951ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин покинул Москву

Самолеты председателя Китая Си Цзиньпина и китайской делегации вылетели из Москвы

Читать ria.ru в
АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар — РИА Новости. Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости.
Лидера Китая провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.
Таким образом, сегодня завершился трехдневный государственный визит в Россию главы КНР.
В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин
21 марта, 21:18
Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".
Также Путин упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Кроме того, Москва выступила за расширение роли нацвалют в двусторонней торговле и использование китайских юаней в расчетах с третьими странами.
Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Как пояснил сам глава государства, это решение объясняется исторической логикой: Россия и Китай — крупнейшие соседние державы и всесторонние стратегические партнеры.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
21 марта, 21:40
 
В миреКитайРоссияМоскваВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала