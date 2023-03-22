https://ria.ru/20230322/kitay-1859672621.html

Си Цзиньпин покинул Москву

Си Цзиньпин покинул Москву - РИА Новости, 22.03.2023

Си Цзиньпин покинул Москву

Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:48

2023-03-22T08:48

2023-03-22T10:39

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АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар — РИА Новости. Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости.Лидера Китая провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.Таким образом, сегодня завершился трехдневный государственный визит в Россию главы КНР.В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".Также Путин упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Кроме того, Москва выступила за расширение роли нацвалют в двусторонней торговле и использование китайских юаней в расчетах с третьими странами.Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Как пояснил сам глава государства, это решение объясняется исторической логикой: Россия и Китай — крупнейшие соседние державы и всесторонние стратегические партнеры.

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859628497.html

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Си Цзиньпин покидает Москву Самолет Си Цзиньпина вылетел из московского аэропорта "Внуково" 2023-03-22T08:48 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин