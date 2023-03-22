Си Цзиньпин покинул Москву
Самолеты председателя Китая Си Цзиньпина и китайской делегации вылетели из Москвы
АЭРОПОРТ ВНУКОВО-2, 22 мар — РИА Новости. Самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости.
Лидера Китая провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.
Таким образом, сегодня завершился трехдневный государственный визит в Россию главы КНР.
В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.
Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".
Также Путин упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Кроме того, Москва выступила за расширение роли нацвалют в двусторонней торговле и использование китайских юаней в расчетах с третьими странами.
Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Как пояснил сам глава государства, это решение объясняется исторической логикой: Россия и Китай — крупнейшие соседние державы и всесторонние стратегические партнеры.