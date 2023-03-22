https://ria.ru/20230322/khatyn-1859712820.html
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь"
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь" - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду посещает мемориальный комплекс "Хатынь", где ознакомится с проведенной реконструкцией мемориала и экспозицией... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:13
2023-03-22T11:13
2023-03-22T11:13
в мире
хатынь
белоруссия
александр лукашенко
великая отечественная война (1941-1945)
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду посещает мемориальный комплекс "Хатынь", где ознакомится с проведенной реконструкцией мемориала и экспозицией нового музея, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе, а также в митинге-реквиеме. В Белоруссии в среду вспоминают трагедию деревни Хатынь, находившейся в 54 километрах к северо-западу от Минска и 22 марта 1943 года сожженной вместе с ее жителями фашистскими захватчиками. В этот день в самом мемориальном комплексе, созданном на месте трагедии, а также в целом по республике пройдут траурные мероприятия в память о хатынской трагедии и о других уничтоженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны белорусских деревнях. Запланирована общереспубликанская минута молчания. Планируется, что в среду, в течение всего дня, в мемориальном комплексе "Хатынь" будут проходить церемонии возложения цветов, а в церкви, построенной к годовщине трагедии, все посетители комплекса смогут поставить свечи за упокой погибших. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатынь, белоруссия, александр лукашенко, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Хатынь, Белоруссия, Александр Лукашенко, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь"
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь" для участия в митинге-реквиеме
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду посещает мемориальный комплекс "Хатынь", где ознакомится с проведенной реконструкцией мемориала и экспозицией нового музея, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе, а также в митинге-реквиеме.
"Памятник человеческому зверству". Что на самом деле произошло в Хатыни
В Белоруссии
в среду вспоминают трагедию деревни Хатынь
, находившейся в 54 километрах к северо-западу от Минска
и 22 марта 1943 года сожженной вместе с ее жителями фашистскими захватчиками. В этот день в самом мемориальном комплексе, созданном на месте трагедии, а также в целом по республике пройдут траурные мероприятия в память о хатынской трагедии и о других уничтоженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны белорусских деревнях. Запланирована общереспубликанская минута молчания. Планируется, что в среду, в течение всего дня, в мемориальном комплексе "Хатынь" будут проходить церемонии возложения цветов, а в церкви, построенной к годовщине трагедии, все посетители комплекса смогут поставить свечи за упокой погибших.
Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
Жителей Хатыни сожгли украинские каратели, свидетельствуют документы