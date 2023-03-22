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Деревня Хатынь в Белоруссии

Деревня Хатынь в Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2023

Деревня Хатынь в Белоруссии

Вторая мировая война (1939-1945), важнейшей и решающей частью которой была Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:20

2023-03-22T01:20

2023-03-22T01:20

справки

хатынь

белоруссия

ссср

адольф гитлер

владимир катрюк

великая отечественная война (1941-1945)

геноциды

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Вторая мировая война (1939-1945), важнейшей и решающей частью которой была Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она была самой разрушительной и кровопролитной из войн. Во Второй мировой войне погибли свыше 55 миллионов человек. Основную тяжесть войны вынес на себе Советский Союз и понес наибольшие человеческие жертвы (погибло около 27 миллионов человек). Ущерб от уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил около 41% потерь всех стран, участвовавших в войне. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР. Ими были уничтожены целые населенные пункты вместе с их жителями. Одним из многих примеров политики геноцида и тактики "выжженной земли", проводимой фашистами на оккупированных территориях, стала находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска белорусская деревня Хатынь, сожженная оккупантами вместе со всеми ее жителями 22 марта 1943 года. Белоруссия, которая в первые месяцы Великой Отечественной войны была захвачена Германией, установившей жестокий оккупационный режим, превратилась в один большой партизанский край. Небольшие отряды наносили точечные, но весьма болезненные удары в тылу врага. Фашисты не только жестоко наказывали местное население в ответ, но и совершали устрашающие казни беззащитных селян. 21 марта 1943 года партизаны одного из отрядов остановились на ночлег в лесу на окраине деревни Хатынь, насчитывавшей 26 дворов. Утром они продолжили движение и столкнулись с германской автоколонной. Партизаны не пропустили захватчиков и вступили с ними в бой. Среди погибших было несколько германских солдат и гауптман (капитан полиции) Ганс Вельке, ставший первым олимпийским чемпионом Германии в легкой атлетике. На Олимпиаде 1936 года, проходившей в нацистском Берлине, он установил мировой рекорд в толкании ядра. Вельке был лично знаком с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. После удачной атаки партизаны скрылись в лесу, а оставшиеся в живых фашисты вызвали подкрепление. Прибывшие каратели начали прочесывать округу в поисках партизан, расстреляли 26 лесорубов из соседней деревни, которых сами и направили для заготовки дров. По следам партизан на снегу фашисты к обеду 22 марта вышли на Хатынь и плотным кольцом окружили ее. Каратели стали выгонять из домов всех жителей деревни, которые даже не знали о нападении партизан на немецкую автоколонну. Все население согнали в колхозный сарай и заперли его двери. Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям удалось скрыться от гитлеровцев. Заполненный людьми сарай фашисты обложили соломой, облили бензином и подожгли. Деревянное строение мгновенно загорелось. Любые попытки вырваться из горящего сарая пресекались: тех, кто пытался убежать, расстреливали. Затем каратели разграбили деревню и сожгли ее дотла. Всего погибло 149 человек, из них 75 детей до 16 лет. Чудом из горящего сарая смогли выбраться две девочки, которые доползли до леса, их подобрали жители соседней деревни, которую чуть позже постигла участь Хатыни. Обе девочки погибли. Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы. Семилетнего мальчика, падая, прикрыла собой его смертельно раненая мать, когда они выбежали из горящего сарая. Раненый в руку ребенок пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Другой мальчик был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мертвого. Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны мальчики воспитывались в детском доме. Единственный взрослый человек, кто выжил в горевшем сарае, был кузнец Иосиф Каминский. Во время пожара он потерял сознание, пришел в себя только ночью, когда каратели покинули деревню. Среди погибших он нашел своего умирающего сына, обожженного и со смертельным пулевым ранением в живот. Мальчик умер на руках отца.Во время Великой Отечественной войны трагическая судьба Хатыни постигла еще 619 поселений Белоруссии. Многие из этих деревень после войны были восстановлены, а 186 исчезли с географических карт навсегда. В январе 1966 года в память белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1944 годах, было принято решение о возведении на месте Хатыни мемориального комплекса. В марте 1967 года объявили конкурс на создание проекта мемориала, в котором победил коллектив архитекторов – Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, скульптор – Сергей Селиханов. Строить мемориал помогала вся страна. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор из России. Первая очередь была завершена в конце 1968 года. Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Его площадь составляет 50 гектаров, повторяет планировочную структуру бывшей деревни и состоит из ряда мемориальных объектов. В центре мемориала – бронзовая скульптура "Непокоренный человек", в основу которой положен трагический момент из жизни кузнеца Иосифа Каминского. Место, где находился амбар, в котором сожгли жителей Хатыни, отмечает черная плита-крыша. Рядом находится братская могила погибших жителей Хатыни, над ней расположен символический "Венец памяти", на котором написано обращение погибших к живым и ответ живых погибшим. Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. На месте каждого из 26 сожженных домов поставлены символические бетонные нижние венцы срубов, внутри которых находится обелиск в виде опаленной огнем печной трубы. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка, как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках находится мемориальная доска с именами погибших жителей дома. Каждый обелиск увенчан колоколом, который звонит каждые 30 секунд.На территории комплекса находится единственное в мире "Кладбище деревень" – 185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с жителями (186-я невозрожденная деревня – это сама Хатынь). Могила каждой деревни представляет собой символическое пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени – символ того, что деревня была сожжена. В траурной урне хранится земля деревни. На могиле указаны названия деревни и района, в котором она находилась.Еще один элемент мемориала – "Стена Памяти" – монументальная композиция с 66 нишами, в которых установлены плиты с названиями наиболее крупных лагерей смерти, устроенных гитлеровцами на территории Белоруссии, и цифрами, указывающими количество погибших. Всего в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Завершает мемориал площадь Памяти, в центре которой растут три березы, символизирующие жизнь, на месте четвертой – Вечный огонь, символ погибших в годы войны жителей Белоруссии. Рядом символические "Деревья жизни", на которых в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, уничтоженных фашистами вместе с жителями, но восстановленных после войны. В 2022 году в память о миллионах белорусов, жизнь которых унесла Великая Отечественная война, на территории мемориального комплекса возведен новый музей "Каждый третий" площадью одна тысяча квадратных метров.Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" включен в государственный список историко-культурного наследия Белоруссии. Ежегодно этот музей под открытым небом посещают более 200 тысяч человек. Карательную операцию в Хатыни проводили особый батальон СС "Дирлевангер", сформированный из германских браконьеров и рецидивистов, и 118-й полицейский батальон, созданный в 1942 году в основном из украинских националистов, перешедших на службу к немцам. Позже он был расширен за счет военнопленных, согласившихся сотрудничать с немцами. Возглавлял батальон немецкий майор Эрих Кернер, но, в сущности, руководство было в руках поляка Константина Смовского и начальника штаба – бывшего офицера Красной Армии Григория Васюры. 118-й полицейский батальон играл главную роль в карательной операции в Хатыни, а командовал расправой над жителями деревни Васюра, жестокость которого не знала пределов, даже по отношению к своим подчиненным. Убийц Хатыни и других деревень искали долгие годы после окончания Великой Отечественной войны. После зверств в Белоруссии часть карателей из 118-го полицейского батальона ушла в Польшу, а потом во Францию. Многие из палачей Хатыни пошли с немцами до конца и после окончания войны не вернулись в СССР. Но были и такие, кому удалось замести следы и остаться в стране. В середине 1970-х годов были "вскрыты" первые дела предателей из 118-го полицейского батальона. За массовое убийство в период Великой Отечественной войны в 1975 году судили и расстреляли заместителя командира роты Василия Мелешко. Григория Васюру привлечь к ответственности смогли лишь в 1986 году. На суде он так и не признал ни одного своего злодеяния. 26 декабря 1986 года военный трибунал Белорусского военного округа приговорил Григория Васюру к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Процесс над этим карателем стал последним громким делом о злодеяниях фашистских наемников-предателей в СССР. Еще один обвиняемый в причастности к убийствам жителей белорусской деревни Хатынь – Владимир Катрюк, командовавший отделением во время этой карательной операции, эмигрировал в Канаду и получил там гражданство. В начале мая 2015 года стало известно, что Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ (геноцид), но власти Канады отказались выдать своего гражданина. В конце мая 2015 года каратель скончался. В связи с этим уголовное дело в отношении него было прекращено.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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белоруссия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, хатынь, белоруссия, ссср, адольф гитлер, владимир катрюк, великая отечественная война (1941-1945), геноциды