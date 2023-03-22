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Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости - РИА Новости, 22.03.2023
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09:06 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости - РИА Новости, 22.03.2023
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости
Одного из участников уничтожения мирных жителей белорусской деревни Хатынь, нацистского преступника Владимира Катрюка даже его подельники считали жестоким... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:06
2023-03-22T09:06
без срока давности
хатынь
владимир катрюк
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Одного из участников уничтожения мирных жителей белорусской деревни Хатынь, нацистского преступника Владимира Катрюка даже его подельники считали жестоким человеком, следует из новых архивных документов, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Всех жителей Хатыни гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Среди новых документов – фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа, состоявшегося 20 октября 1988 года в Минске. Допрос состоялся по делу Катрюка, проживавшего тогда в Канаде, и проводился в прокуратуре Белорусской ССР. В нем также участвовали представители правоохранительных органов Канады. Кнап рассказал, каким его запомнился командир отделения 1-й роты 118-го батальона Катрюк. "Он у меня навсегда в памяти останется. Очень жестокий и преданный немцам был человек. Жестоко расправлялся с людьми... Я видел, каким он был жестоким даже со своими подчиненными… Он мог ударить по лицу только за то, что не отдали ему честь", - говорил Кнап. Катрюк был среди тех, кто сгонял жителей Хатыни в сарай, где их затем сожгли, вспоминал он. Затем Катрюк в числе других украинских карателей стрелял по пылавшему сараю из десятизарядной винтовки, рассказал Кнап. По его словам, жестокостью отличались и другие участники 118-го баталона - Лагуста и Слыжук. Украинский 118-й полицейский батальон был сформирован на основе парамилитарного формирования - Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основной задачей 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии была борьба с партизанами, он участвовал в карательных операциях, в ходе которых массово убивали мирных жителей деревень, которых расстреливали или сжигали заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера. В отношении Катрюка, успевшего эмигрировать в Канаду и получить там гражданство, расследовалось уголовное дело о геноциде. В ходе предварительного следствия были получены достаточные доказательства причастности уроженца деревни Лужани украинского города Черновцы Катрюка к совершению геноцида. Он скончался в 2015 году, и в связи с этим годом позже Следственный комитет РФ закрыл дело в отношении него. Сейчас также обнародована фотокопия свидетельства о смерти Катрюка, направленного канадской стороной российскому посольству в Канаде и затем пересланного МИД РФ в адрес СК.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html
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хатынь
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без срока давности, хатынь, владимир катрюк, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Без срока давности, Хатынь, Владимир Катрюк, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости

Подельник рассказал об особой жестокости одного из палачей Хатыни Владимира Катрюка

© РИА Новости / Т. Ананьина | Перейти в медиабанкНемецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город
Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Т. Ананьина
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Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Одного из участников уничтожения мирных жителей белорусской деревни Хатынь, нацистского преступника Владимира Катрюка даже его подельники считали жестоким человеком, следует из новых архивных документов, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Всех жителей Хатыни гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось.
Среди новых документов – фотокопия протокола допроса одного из участников уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа, состоявшегося 20 октября 1988 года в Минске. Допрос состоялся по делу Катрюка, проживавшего тогда в Канаде, и проводился в прокуратуре Белорусской ССР. В нем также участвовали представители правоохранительных органов Канады.
Кнап рассказал, каким его запомнился командир отделения 1-й роты 118-го батальона Катрюк.
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"Он у меня навсегда в памяти останется. Очень жестокий и преданный немцам был человек. Жестоко расправлялся с людьми... Я видел, каким он был жестоким даже со своими подчиненными… Он мог ударить по лицу только за то, что не отдали ему честь", - говорил Кнап.
Катрюк был среди тех, кто сгонял жителей Хатыни в сарай, где их затем сожгли, вспоминал он. Затем Катрюк в числе других украинских карателей стрелял по пылавшему сараю из десятизарядной винтовки, рассказал Кнап.
По его словам, жестокостью отличались и другие участники 118-го баталона - Лагуста и Слыжук.
Украинский 118-й полицейский батальон был сформирован на основе парамилитарного формирования - Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру.
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В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основной задачей 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии была борьба с партизанами, он участвовал в карательных операциях, в ходе которых массово убивали мирных жителей деревень, которых расстреливали или сжигали заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.
В отношении Катрюка, успевшего эмигрировать в Канаду и получить там гражданство, расследовалось уголовное дело о геноциде. В ходе предварительного следствия были получены достаточные доказательства причастности уроженца деревни Лужани украинского города Черновцы Катрюка к совершению геноцида. Он скончался в 2015 году, и в связи с этим годом позже Следственный комитет РФ закрыл дело в отношении него.
Сейчас также обнародована фотокопия свидетельства о смерти Катрюка, направленного канадской стороной российскому посольству в Канаде и затем пересланного МИД РФ в адрес СК.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Мемориальный комплекс Хатынь в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Без срока давностиХатыньВладимир КатрюкРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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