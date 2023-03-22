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Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
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17:37 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html
Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт
Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт
Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:37
2023-03-22T17:37
экономика
кишинев
молдавия
майя санду
газпром
молдовагаз
украина
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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики, бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. "Сегодня самая большая проблема Молдавии заключается в том, что она зависит от энергетических и электрических сетей, проходящих через Приднестровский регион. Без российского газа "Молдавская ГРЭС" остановится… А потом мы проснёмся с гуманитарным кризисом", — сказал Тофилат в эфире общественного телеканала "Молдова -1". Эксперт также отметил, что расторжение или пересмотр контракта с "Газпромом" сейчас практически невозможен. По его словам, с одной стороны, более 250 тысяч жителей Приднестровья останутся без дешевого газа, а с другой, Кишинев сильно зависит от электроэнергии Молдавской ГРЭС. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии. Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить аудит долга в срок, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.
https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html
https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853184393.html
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экономика, кишинев, молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз, украина
Экономика, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, Украина
Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт

Эксперт Тофилат: отказ Молдавии от российского газа спровоцирует гуманитарную катастрофу

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики, бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
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"Сегодня самая большая проблема Молдавии заключается в том, что она зависит от энергетических и электрических сетей, проходящих через Приднестровский регион. Без российского газа "Молдавская ГРЭС" остановится… А потом мы проснёмся с гуманитарным кризисом", — сказал Тофилат в эфире общественного телеканала "Молдова -1".
Эксперт также отметил, что расторжение или пересмотр контракта с "Газпромом" сейчас практически невозможен. По его словам, с одной стороны, более 250 тысяч жителей Приднестровья останутся без дешевого газа, а с другой, Кишинев сильно зависит от электроэнергии Молдавской ГРЭС.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить аудит долга в срок, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.
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ЭкономикаКишиневМолдавияМайя СандуГазпромМолдовагазУкраина
 
 
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