Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт
Эксперт Тофилат: отказ Молдавии от российского газа спровоцирует гуманитарную катастрофу
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Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики, бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
"Сегодня самая большая проблема Молдавии заключается в том, что она зависит от энергетических и электрических сетей, проходящих через Приднестровский регион. Без российского газа "Молдавская ГРЭС" остановится… А потом мы проснёмся с гуманитарным кризисом", — сказал Тофилат в эфире общественного телеканала "Молдова -1".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить аудит долга в срок, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.