https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html

Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт

Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023

Молдавию при отказе от российского газа ожидает катастрофа, считает эксперт

Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:37

2023-03-22T17:37

2023-03-22T17:37

экономика

кишинев

молдавия

майя санду

газпром

молдовагаз

украина

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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Полный отказ от поставок российского газа может завершиться для Молдавии гуманитарной катастрофой, такое мнение озвучил в среду эксперт в области энергетики, бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. "Сегодня самая большая проблема Молдавии заключается в том, что она зависит от энергетических и электрических сетей, проходящих через Приднестровский регион. Без российского газа "Молдавская ГРЭС" остановится… А потом мы проснёмся с гуманитарным кризисом", — сказал Тофилат в эфире общественного телеканала "Молдова -1". Эксперт также отметил, что расторжение или пересмотр контракта с "Газпромом" сейчас практически невозможен. По его словам, с одной стороны, более 250 тысяч жителей Приднестровья останутся без дешевого газа, а с другой, Кишинев сильно зависит от электроэнергии Молдавской ГРЭС. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии. Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить аудит долга в срок, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.

https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853184393.html

кишинев

молдавия

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экономика, кишинев, молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз, украина