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В МИД России обвинили США в разрушении Ирака - РИА Новости, 22.03.2023
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17:20 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/irak-1859847357.html
В МИД России обвинили США в разрушении Ирака
В МИД России обвинили США в разрушении Ирака - РИА Новости, 22.03.2023
В МИД России обвинили США в разрушении Ирака
США и союзники, проводя операцию в Ираке, разрушили одну из богатейших стран Ближнего Востока, привнесли в регион нестабильность, заявил директор департамента... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:20
2023-03-22T17:20
в мире
сша
ирак
россия
александр кинщак
ближний восток
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США и союзники, проводя операцию в Ираке, разрушили одну из богатейших стран Ближнего Востока, привнесли в регион нестабильность, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. "Для самих американцев чем это все закончилось... Денег потрачено было... Они, конечно, пытаются свои расходы отбивать, эксплуатируя богатые иракские ресурсы. Страна по потенциалу самая богатая - даже более, чем Саудовская Аравия. Сельское хозяйство развитое, на тот момент было достаточно квалифицированных специалистов... Разрушили одну из самых сильных стран на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе круглого стола "Агрессия США и их союзников против Ирака: 20 лет спустя" в Совете Федерации. "Сами американцы потратили много, воровали страшно, коррупционные скандалы были страшные... Это было хуже, чем в Афганистане. Постоянная ротация кадров была... Никакой эффективности", - добавил дипломат. Он отметил, что действия США в регионе также сделали его нестабильным и опасным, что сохраняется до сих пор. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства" *.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230321/irak-1859643100.html
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в мире, сша, ирак, россия, александр кинщак, ближний восток, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Ирак, Россия, Александр Кинщак, Ближний Восток, Афганистан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России обвинили США в разрушении Ирака

МИД: США разрушили одну из богатейших стран Ближнего Востока, проводя операцию в Ираке

© AP Photo / Hadi MizbanБагдад, Ирак
Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США и союзники, проводя операцию в Ираке, разрушили одну из богатейших стран Ближнего Востока, привнесли в регион нестабильность, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"Для самих американцев чем это все закончилось... Денег потрачено было... Они, конечно, пытаются свои расходы отбивать, эксплуатируя богатые иракские ресурсы. Страна по потенциалу самая богатая - даже более, чем Саудовская Аравия. Сельское хозяйство развитое, на тот момент было достаточно квалифицированных специалистов... Разрушили одну из самых сильных стран на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе круглого стола "Агрессия США и их союзников против Ирака: 20 лет спустя" в Совете Федерации.
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"Сами американцы потратили много, воровали страшно, коррупционные скандалы были страшные... Это было хуже, чем в Афганистане. Постоянная ротация кадров была... Никакой эффективности", - добавил дипломат.
Он отметил, что действия США в регионе также сделали его нестабильным и опасным, что сохраняется до сих пор.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства" *.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреСШАИракРоссияАлександр КинщакБлижний ВостокАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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