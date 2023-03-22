https://ria.ru/20230322/gergiev-1859699059.html
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве
Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. В среду и пятницу, 22 и 24 марта, состоятся концерты Симфонического оркестра и Хора Мариинского театра под управлением Гергиева с посвящением Рахманинову – театр продолжает чествовать великого русского композитора в год 150-летия его рождения. В программе первого вечера, который состоится в Концертном зале Чайковского, прозвучит Вторая симфония Рахманинова и оратория Александра Чайковского "К солнцу" на стихи Федора Тютчева. На вечере, который пройдет 24 марта в "Зарядье", прозвучит знаменитая поэма для хора, солистов и оркестра "Колокола", а также Первая симфония Рахманинова, с которой он начал работать в крупном оркестровом жанре.В четверг, 23 марта, на сцене концертного зала "Зарядье" состоится московская премьера последней большой оперы Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Новую редакцию собственной постановки 1994 года, которую в Петербурге с большим успехом представили в конце декабря, создал для Мариинского театра Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель и дирижер — Гергиев. "Это совершенно выдающаяся партитура, шедевр Римского-Корсакова, и мы никогда надолго не прощались с "Китежем". Коллектив интенсивно работал к премьере, и прежде всего, мы искали в самой опере ответы на вопросы, как ее сегодня представить", — сказал Гергиев. Ранее сообщалось, что Мариинский театр и Гергиев привезут две оперы Римского-Корсакова на его родину в Тихвин.
https://ria.ru/20230317/kontserty-1858559232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, театр, опера, валерий гергиев, мариинский театр, зарядье
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Опера, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Зарядье
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве 22-24 марта
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В среду и пятницу, 22 и 24 марта, состоятся концерты Симфонического оркестра и Хора Мариинского театра под управлением Гергиева с посвящением Рахманинову – театр продолжает чествовать великого русского композитора в год 150-летия его рождения.
В программе первого вечера, который состоится в Концертном зале Чайковского, прозвучит Вторая симфония Рахманинова и оратория Александра Чайковского "К солнцу" на стихи Федора Тютчева.
На вечере, который пройдет 24 марта в "Зарядье", прозвучит знаменитая поэма для хора, солистов и оркестра "Колокола", а также Первая симфония Рахманинова, с которой он начал работать в крупном оркестровом жанре.
В четверг, 23 марта, на сцене концертного зала "Зарядье" состоится московская премьера последней большой оперы Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Новую редакцию собственной постановки 1994 года, которую в Петербурге с большим успехом представили в конце декабря, создал для Мариинского театра Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель и дирижер — Гергиев.
"Это совершенно выдающаяся партитура, шедевр Римского-Корсакова, и мы никогда надолго не прощались с "Китежем". Коллектив интенсивно работал к премьере, и прежде всего, мы искали в самой опере ответы на вопросы, как ее сегодня представить", — сказал Гергиев.
Ранее сообщалось
, что Мариинский театр и Гергиев привезут две оперы Римского-Корсакова на его родину в Тихвин.
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