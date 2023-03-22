Рейтинг@Mail.ru
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:42 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/gergiev-1859699059.html
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве
Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
культура
новости культуры
музыка
театр
опера
валерий гергиев
мариинский театр
зарядье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152856/46/1528564612_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_e18f30fefd7f519068c87176a5cea540.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. В среду и пятницу, 22 и 24 марта, состоятся концерты Симфонического оркестра и Хора Мариинского театра под управлением Гергиева с посвящением Рахманинову – театр продолжает чествовать великого русского композитора в год 150-летия его рождения. В программе первого вечера, который состоится в Концертном зале Чайковского, прозвучит Вторая симфония Рахманинова и оратория Александра Чайковского "К солнцу" на стихи Федора Тютчева. На вечере, который пройдет 24 марта в "Зарядье", прозвучит знаменитая поэма для хора, солистов и оркестра "Колокола", а также Первая симфония Рахманинова, с которой он начал работать в крупном оркестровом жанре.В четверг, 23 марта, на сцене концертного зала "Зарядье" состоится московская премьера последней большой оперы Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Новую редакцию собственной постановки 1994 года, которую в Петербурге с большим успехом представили в конце декабря, создал для Мариинского театра Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель и дирижер — Гергиев. "Это совершенно выдающаяся партитура, шедевр Римского-Корсакова, и мы никогда надолго не прощались с "Китежем". Коллектив интенсивно работал к премьере, и прежде всего, мы искали в самой опере ответы на вопросы, как ее сегодня представить", — сказал Гергиев. Ранее сообщалось, что Мариинский театр и Гергиев привезут две оперы Римского-Корсакова на его родину в Тихвин.
https://ria.ru/20230317/kontserty-1858559232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152856/46/1528564612_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_5fb58742c37cac9482917706e1e71667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, театр, опера, валерий гергиев, мариинский театр, зарядье
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Опера, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Зарядье
Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве

Мариинский театр и Гергиев выступят в Москве 22-24 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале "Зарядье"
Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Мариинский театр и Валерий Гергиев выступят в Москве с 22 по 24 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В среду и пятницу, 22 и 24 марта, состоятся концерты Симфонического оркестра и Хора Мариинского театра под управлением Гергиева с посвящением Рахманинову – театр продолжает чествовать великого русского композитора в год 150-летия его рождения.
В программе первого вечера, который состоится в Концертном зале Чайковского, прозвучит Вторая симфония Рахманинова и оратория Александра Чайковского "К солнцу" на стихи Федора Тютчева.
На вечере, который пройдет 24 марта в "Зарядье", прозвучит знаменитая поэма для хора, солистов и оркестра "Колокола", а также Первая симфония Рахманинова, с которой он начал работать в крупном оркестровом жанре.
В четверг, 23 марта, на сцене концертного зала "Зарядье" состоится московская премьера последней большой оперы Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Новую редакцию собственной постановки 1994 года, которую в Петербурге с большим успехом представили в конце декабря, создал для Мариинского театра Алексей Степанюк. Музыкальный руководитель и дирижер — Гергиев.
"Это совершенно выдающаяся партитура, шедевр Римского-Корсакова, и мы никогда надолго не прощались с "Китежем". Коллектив интенсивно работал к премьере, и прежде всего, мы искали в самой опере ответы на вопросы, как ее сегодня представить", — сказал Гергиев.
Ранее сообщалось, что Мариинский театр и Гергиев привезут две оперы Римского-Корсакова на его родину в Тихвин.
Дирижер Владимир Федосеев во время концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского под руководством Владимира Федосеева в рамках проекта Ночь музыки в Большом зале Московской государственной консерватории - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева
17 марта, 13:01
 
КультураНовости культурыМузыкаТеатрОпераВалерий ГергиевМариинский театрЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала