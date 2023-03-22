https://ria.ru/20230322/genotsid-1859764628.html
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ - РИА Новости, 22.03.2023
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:25
2023-03-22T13:25
2023-03-22T13:27
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госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
общество
германия
украина
оон
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".Соответствующий проект был внесен в палату думским комитетом по международным делам.Как указывается в тексте документа, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.Там отмечается, что Дума, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в документе отмечается, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".
https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html
https://ria.ru/20230322/genotsid-1859679104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), общество, германия, украина, оон
СССР, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Германия, Украина, ООН
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВ