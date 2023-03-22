https://ria.ru/20230322/genotsid-1859764628.html

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ - РИА Новости, 22.03.2023

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:25

2023-03-22T13:25

2023-03-22T13:27

ссср

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

общество

германия

украина

оон

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".Соответствующий проект был внесен в палату думским комитетом по международным делам.Как указывается в тексте документа, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.Там отмечается, что Дума, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в документе отмечается, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".

https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html

https://ria.ru/20230322/genotsid-1859679104.html

ссср

германия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), общество, германия, украина, оон