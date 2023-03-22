https://ria.ru/20230322/genotsid-1859679104.html

Минск благодарен Москве за помощь в расследовании дела о геноциде в БССР

Минск благодарен Москве за помощь в расследовании дела о геноциде в БССР - РИА Новости, 22.03.2023

Минск благодарен Москве за помощь в расследовании дела о геноциде в БССР

Начальник управления - руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:16

2023-03-22T09:16

2023-03-22T09:16

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белоруссия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Начальник управления - руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Валерий Толкачев заявил, что Минск благодарен РФ за помощь по данному делу, которую невозможно переоценить. "Мы признательны нашим российским коллегам за оказание содействия по всем направлениям работы в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Оказанное нам содействие и помощь невозможно переоценить. Мы активно сотрудничаем с архивными учреждениями Российской Федерации, где на хранении находится огромный массив подлежащей изучению информации о геноциде мирного населения Беларуси в период Великой отечественной войны", - сказал Толкачев РИА Новости. Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура Белоруссии продолжает активное сотрудничество в рамках расследования уголовного дела о геноциде с Российской Федерацией. Собеседник отметил, что с целью оперативного обмена информацией и опытом в контексте расследования уголовных дел о геноциде 13 апреля 2022 года создана совместная рабочая группа генеральных прокуратур Белоруссии и Российской Федерации, а 23 июня 2022 года - совместная следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Белоруссии и Следственного комитета России. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В декабре Швед сообщил, что завершается подготовка первых материалов по данной теме для направления в национальные суды Белоруссии. В феврале генпрокурор заявил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. Он также заявил, что уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших. Генпрокурор также говорил, что страны Запада в отличие, например, от РФ, не откликаются на запросы белорусской стороны о помощи по данному уголовному делу. Однако генпрокурор подтвердил, что Минск продолжит добиваться содействия от других стран в вопросе привлечения к ответственности виновных в геноциде белорусского народа.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)