https://ria.ru/20230322/forum-1859892904.html
Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске
Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске - РИА Новости, 22.03.2023
Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске
Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:04
2023-03-22T20:04
2023-03-22T20:08
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
челябинск
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.Министр просвещения РФ анонсировал проведение в Челябинске крупного всероссийского форума, посвященного темам развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения, следует из сообщения пресс-службы.Кравцов отметил положительную динамику в улучшении системы дополнительного образования Челябинской области, в частности, благодаря открытию кванториумов (школ мышления для ускорения развития ребенка) в рамках нацпроекта "Образование".Также на встрече обсудили результаты и ближайшие планы реализации образовательных проектов в учебных заведениях Челябинской области.По словам Текслера, уже пять лет регион стабильно входит в пятерку лидеров по результатам всероссийских школьных олимпиад и в тройку по количеству участников от субъекта РФ, приводятся в сообщении слова Алексея Текслера."Создали уже восемь образовательно-производственных центров на базе учреждений СПО, сейчас будем подавать заявку еще на восемь центров. Радует, что наши предприятия в этом принимают активное участие", – процитировала губернатора пресс-служба ведомства.Он подчеркнул, что открытие центров проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а регион участвует и будет участвовать во всех федеральных программах Минпросвещения, обратили внимание в сообщении.
https://ria.ru/20230322/pedagog-1859851639.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, челябинск, челябинская область, алексей текслер
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Челябинск, Челябинская область, Алексей Текслер
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.
Министр просвещения РФ анонсировал проведение в Челябинске крупного всероссийского форума, посвященного темам развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения, следует из сообщения пресс-службы.
«
"В Год педагога и наставника проведем в Челябинске большой форум. Поэтому хотел еще раз поблагодарить вас, вашу команду за такую слаженную и качественную работу", – процитировала слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова пресс-служба министерства.
Кравцов отметил положительную динамику в улучшении системы дополнительного образования Челябинской области, в частности, благодаря открытию кванториумов (школ мышления для ускорения развития ребенка) в рамках нацпроекта "Образование".
Также на встрече обсудили результаты и ближайшие планы реализации образовательных проектов в учебных заведениях Челябинской области.
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По словам Текслера, уже пять лет регион стабильно входит в пятерку лидеров по результатам всероссийских школьных олимпиад и в тройку по количеству участников от субъекта РФ, приводятся в сообщении слова Алексея Текслера.
"Создали уже восемь образовательно-производственных центров на базе учреждений СПО, сейчас будем подавать заявку еще на восемь центров. Радует, что наши предприятия в этом принимают активное участие", – процитировала губернатора пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что открытие центров проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а регион участвует и будет участвовать во всех федеральных программах Минпросвещения, обратили внимание в сообщении.
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