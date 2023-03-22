https://ria.ru/20230322/forum-1859892904.html

Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске

Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске - РИА Новости, 22.03.2023

Всероссийский форум по профобразованию проведут в Челябинске

Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:04

2023-03-22T20:04

2023-03-22T20:08

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

россия

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

челябинск

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Всероссийский форум, посвященный развитию дополнительного образования, проведут в Челябинске в 2023 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.Министр просвещения РФ анонсировал проведение в Челябинске крупного всероссийского форума, посвященного темам развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения, следует из сообщения пресс-службы.Кравцов отметил положительную динамику в улучшении системы дополнительного образования Челябинской области, в частности, благодаря открытию кванториумов (школ мышления для ускорения развития ребенка) в рамках нацпроекта "Образование".Также на встрече обсудили результаты и ближайшие планы реализации образовательных проектов в учебных заведениях Челябинской области.По словам Текслера, уже пять лет регион стабильно входит в пятерку лидеров по результатам всероссийских школьных олимпиад и в тройку по количеству участников от субъекта РФ, приводятся в сообщении слова Алексея Текслера."Создали уже восемь образовательно-производственных центров на базе учреждений СПО, сейчас будем подавать заявку еще на восемь центров. Радует, что наши предприятия в этом принимают активное участие", – процитировала губернатора пресс-служба ведомства.Он подчеркнул, что открытие центров проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а регион участвует и будет участвовать во всех федеральных программах Минпросвещения, обратили внимание в сообщении.

https://ria.ru/20230322/pedagog-1859851639.html

https://ria.ru/20230321/forum-1859497490.html

россия

челябинск

челябинская область

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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, челябинск, челябинская область, алексей текслер