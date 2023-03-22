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На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ - РИА Новости, 22.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:16 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ege-1859780693.html
На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ
На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ - РИА Новости, 22.03.2023
На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ
На Московском международном салоне образования (ММСО) обсудят перспективы государственной системы аттестации, в частности, ЕГЭ, сообщила пресс-служба форума. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:16
2023-03-22T14:16
год педагога и наставника
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сн_образование
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Московском международном салоне образования (ММСО) обсудят перспективы государственной системы аттестации, в частности, ЕГЭ, сообщила пресс-служба форума. "В Год педагога и наставника юбилейный 10-й Московский международный салон образования запустит экспертную сессию, посвященную развитию и дальнейшим перспективам российской системы оценочных знаний, государственной системы аттестации и, в частности, ЕГЭ", - говорится в сообщении. Добавляется, что эксперты обсудят динамику и показатели итоговой аттестации школьников последних лет, уровень и качество отечественной системы образования на международной арене, а также дальнейшее развитие и совершенствование оценочных процедур, оценят перспективы и необходимость тех или иных законодательных и нормативных изменений в этой сфере. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на предложение председателя партии "Справедливая Россия - за правду" Сергея Миронова об отмене ЕГЭ отметил, что все необходимо серьезно взвесить.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
РИА Новости
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование

На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе
Организатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Московском международном салоне образования (ММСО) обсудят перспективы государственной системы аттестации, в частности, ЕГЭ, сообщила пресс-служба форума.
"В Год педагога и наставника юбилейный 10-й Московский международный салон образования запустит экспертную сессию, посвященную развитию и дальнейшим перспективам российской системы оценочных знаний, государственной системы аттестации и, в частности, ЕГЭ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что эксперты обсудят динамику и показатели итоговой аттестации школьников последних лет, уровень и качество отечественной системы образования на международной арене, а также дальнейшее развитие и совершенствование оценочных процедур, оценят перспективы и необходимость тех или иных законодательных и нормативных изменений в этой сфере.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на предложение председателя партии "Справедливая Россия - за правду" Сергея Миронова об отмене ЕГЭ отметил, что все необходимо серьезно взвесить.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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