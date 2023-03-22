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На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ

На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ - РИА Новости, 22.03.2023

На Московском международном салоне образования обсудят перспективы ЕГЭ

На Московском международном салоне образования (ММСО) обсудят перспективы государственной системы аттестации, в частности, ЕГЭ, сообщила пресс-служба форума. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:16

2023-03-22T14:16

2023-03-22T14:16

год педагога и наставника

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Московском международном салоне образования (ММСО) обсудят перспективы государственной системы аттестации, в частности, ЕГЭ, сообщила пресс-служба форума. "В Год педагога и наставника юбилейный 10-й Московский международный салон образования запустит экспертную сессию, посвященную развитию и дальнейшим перспективам российской системы оценочных знаний, государственной системы аттестации и, в частности, ЕГЭ", - говорится в сообщении. Добавляется, что эксперты обсудят динамику и показатели итоговой аттестации школьников последних лет, уровень и качество отечественной системы образования на международной арене, а также дальнейшее развитие и совершенствование оценочных процедур, оценят перспективы и необходимость тех или иных законодательных и нормативных изменений в этой сфере. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на предложение председателя партии "Справедливая Россия - за правду" Сергея Миронова об отмене ЕГЭ отметил, что все необходимо серьезно взвесить.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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