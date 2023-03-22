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Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
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21:12 22.03.2023 (обновлено: 21:37 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/dzhonson-1859905272.html
Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ
Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ
Украинский священник из Тернопольской области провел молебен о "политическом выживании" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в свете скандала с... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:12
2023-03-22T21:37
в мире
тернопольская область
великобритания
борис джонсон
киев
филипп (король бельгии)
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинский священник из Тернопольской области провел молебен о "политическом выживании" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в свете скандала с ковид-вечеринками, пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственных корреспондентов. "В то время как Борис Джонсон борется за жизнь своей политической карьеры из-за Патигейта (скандала из-за ковид-вечеринок с его участием. — Прим. ред.), украинцы молятся за "героического" экс-премьер-министра", — говорится в материале под названием "Украинцы собираются в храмах, чтобы помолиться о выживании... политическом выживании Бориса Джонсона". Сообщается, что богослужение прошло в Спасо-Преображенской церкви города Шумск в Тернопольской области. Как отметили авторы статьи, фигура экс-премьера Британии достигла практически культового статуса среди украинцев из-за его активной поддержки ВСУ. Как заявил журналистам священнослужитель, проводивший богослужение, Джонсон — один из немногих политиков, умеющих держать слово. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране объявили национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру степень почетного доктора, а компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") выдала Джонсону, прибывшему в августе на поезде с визитом в Киев, карту лояльности как постоянному пассажиру. На "Аллее смелости" в Киеве также открыли табличку с именем британского политика.
https://ria.ru/20230321/dzhonson-1859530958.html
https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html
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в мире, тернопольская область, великобритания, борис джонсон, киев, филипп (король бельгии), украинская железная дорога, укрзализныця
В мире, Тернопольская область, Великобритания, Борис Джонсон, Киев, Филипп (король Бельгии), Украинская железная дорога, Укрзализныця
Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ

Daily Mail: украинский священник провел молебен о политической карьере Бориса Джонсона

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинский священник из Тернопольской области провел молебен о "политическом выживании" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в свете скандала с ковид-вечеринками, пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственных корреспондентов.
"В то время как Борис Джонсон борется за жизнь своей политической карьеры из-за Патигейта (скандала из-за ковид-вечеринок с его участием. — Прим. ред.), украинцы молятся за "героического" экс-премьер-министра", — говорится в материале под названием "Украинцы собираются в храмах, чтобы помолиться о выживании... политическом выживании Бориса Джонсона".
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Сообщается, что богослужение прошло в Спасо-Преображенской церкви города Шумск в Тернопольской области. Как отметили авторы статьи, фигура экс-премьера Британии достигла практически культового статуса среди украинцев из-за его активной поддержки ВСУ.
Как заявил журналистам священнослужитель, проводивший богослужение, Джонсон — один из немногих политиков, умеющих держать слово.
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране объявили национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру степень почетного доктора, а компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") выдала Джонсону, прибывшему в августе на поезде с визитом в Киев, карту лояльности как постоянному пассажиру. На "Аллее смелости" в Киеве также открыли табличку с именем британского политика.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреТернопольская областьВеликобританияБорис ДжонсонКиевФилипп (король Бельгии)Украинская железная дорогаУкрзализныця
 
 
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