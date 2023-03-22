Украинцы помолились о политическом выживании Бориса Джонсона, пишут СМИ
Daily Mail: украинский священник провел молебен о политической карьере Бориса Джонсона
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинский священник из Тернопольской области провел молебен о "политическом выживании" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в свете скандала с ковид-вечеринками, пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственных корреспондентов.
"В то время как Борис Джонсон борется за жизнь своей политической карьеры из-за Патигейта (скандала из-за ковид-вечеринок с его участием. — Прим. ред.), украинцы молятся за "героического" экс-премьер-министра", — говорится в материале под названием "Украинцы собираются в храмах, чтобы помолиться о выживании... политическом выживании Бориса Джонсона".
Сообщается, что богослужение прошло в Спасо-Преображенской церкви города Шумск в Тернопольской области. Как отметили авторы статьи, фигура экс-премьера Британии достигла практически культового статуса среди украинцев из-за его активной поддержки ВСУ.
Как заявил журналистам священнослужитель, проводивший богослужение, Джонсон — один из немногих политиков, умеющих держать слово.
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране объявили национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил британскому экс-премьеру степень почетного доктора, а компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") выдала Джонсону, прибывшему в августе на поезде с визитом в Киев, карту лояльности как постоянному пассажиру. На "Аллее смелости" в Киеве также открыли табличку с именем британского политика.