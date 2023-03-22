https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html

Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе

Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023

Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе

Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся рано РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:41

2023-03-22T21:41

2023-03-22T21:56

специальная военная операция на украине

севастополь

сергей шойгу

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся рано утром атаковать объекты в Севастополе. "Был (объект) над водой, был белый след, только шел он гораздо быстрее (чем проходящий катер у входа в бухту. — Прим. ред.)", — рассказала Татьяна Целуйко в сюжете на канале "Россия 24".В свою очередь, Марина Фалеева уточнила, что аппаратура не смогла распознать неприятельский объект. Тем не менее, два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. Сейчас они получают много звонков с поздравлениями. Татьяна и Марина рассказали, что о решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их они узнали из средств массовой информации. При этом они отметили, что героями себя не считают.Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html

https://ria.ru/20230322/drony-1859760348.html

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