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Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 22.03.2023 (обновлено: 21:56 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе - РИА Новости, 22.03.2023
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся рано РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:41
2023-03-22T21:56
специальная военная операция на украине
севастополь
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся рано утром атаковать объекты в Севастополе. "Был (объект) над водой, был белый след, только шел он гораздо быстрее (чем проходящий катер у входа в бухту. — Прим. ред.)", — рассказала Татьяна Целуйко в сюжете на канале "Россия 24".В свою очередь, Марина Фалеева уточнила, что аппаратура не смогла распознать неприятельский объект. Тем не менее, два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. Сейчас они получают много звонков с поздравлениями. Татьяна и Марина рассказали, что о решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их они узнали из средств массовой информации. При этом они отметили, что героями себя не считают.Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html
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севастополь, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе

Женщины-военные Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении двух дронов ВСУ в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся рано утром атаковать объекты в Севастополе.
"Был (объект) над водой, был белый след, только шел он гораздо быстрее (чем проходящий катер у входа в бухту. — Прим. ред.)", — рассказала Татьяна Целуйко в сюжете на канале "Россия 24".
В свою очередь, Марина Фалеева уточнила, что аппаратура не смогла распознать неприятельский объект. Тем не менее, два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. Сейчас они получают много звонков с поздравлениями. Татьяна и Марина рассказали, что о решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их они узнали из средств массовой информации. При этом они отметили, что героями себя не считают.
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Вчера, 14:48
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСергей ШойгуРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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