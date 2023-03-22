https://ria.ru/20230322/deti-1859813029.html

Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова

Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 22.03.2023

Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова

Претензии Международного уголовного суда к Москве по поводу якобы "депортации" детей из зоны боевых действий не имеют никаких оснований, заявила уполномоченный... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:04

2023-03-22T16:04

2023-03-22T16:45

россия

екатеринбург

украина

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мария львова-белова

международный уголовный суд

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Претензии Международного уголовного суда к Москве по поводу якобы "депортации" детей из зоны боевых действий не имеют никаких оснований, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на брифинге в Екатеринбурге.Она напомнила, что в российские семьи удалось устроить 380 несовершеннолетних. По ее словам, это дети, которые "долгое время находились в учреждениях, у которых нет близких родственников, которые желали бы с ними воссоединиться".Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Им вменяют в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и для которых создают хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html

https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html

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екатеринбург

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, екатеринбург, украина, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, общество, москва, дмитрий песков, андрей клишас, совет федерации рф, оон