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Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 22.03.2023
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16:04 22.03.2023 (обновлено: 16:45 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/deti-1859813029.html
Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова
Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 22.03.2023
Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова
Претензии Международного уголовного суда к Москве по поводу якобы "депортации" детей из зоны боевых действий не имеют никаких оснований, заявила уполномоченный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:04
2023-03-22T16:45
россия
екатеринбург
украина
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
общество
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Претензии Международного уголовного суда к Москве по поводу якобы "депортации" детей из зоны боевых действий не имеют никаких оснований, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на брифинге в Екатеринбурге.Она напомнила, что в российские семьи удалось устроить 380 несовершеннолетних. По ее словам, это дети, которые "долгое время находились в учреждениях, у которых нет близких родственников, которые желали бы с ними воссоединиться".Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Им вменяют в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и для которых создают хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html
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россия, екатеринбург, украина, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, общество, москва, дмитрий песков, андрей клишас, совет федерации рф, оон
Россия, Екатеринбург, Украина, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Общество, Москва, Дмитрий Песков, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, ООН
Россия не получила запросы по вывезенным детям, заявила Львова-Белова

Омбудсмен Львова-Белова: Россия не получила ни одного запроса в отношении вывезенных детей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Претензии Международного уголовного суда к Москве по поводу якобы "депортации" детей из зоны боевых действий не имеют никаких оснований, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на брифинге в Екатеринбурге.
Она напомнила, что в российские семьи удалось устроить 380 несовершеннолетних. По ее словам, это дети, которые "долгое время находились в учреждениях, у которых нет близких родственников, которые желали бы с ними воссоединиться".
«

"То, что нам вменяется МУС, не имеет никакого основания, мы не получили ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы на территорию России. Если будут такие случаи, то мы будем рассматривать их в интересах ребенка", — подчеркнула омбудсмен.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Им вменяют в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и для которых создают хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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