https://ria.ru/20230322/derevni-1859682141.html

В Белоруссии установили еще 30 деревень, разделивших судьбу Хатыни

В Белоруссии установили еще 30 деревень, разделивших судьбу Хатыни - РИА Новости, 22.03.2023

В Белоруссии установили еще 30 деревень, разделивших судьбу Хатыни

В Белоруссии установили еще 30 ранее неизвестных деревень, разделивших в годы Великой Отечественной войны судьбу Хатыни, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:33

2023-03-22T09:33

2023-03-22T09:33

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В Белоруссии установили еще 30 ранее неизвестных деревень, разделивших в годы Великой Отечественной войны судьбу Хатыни, сообщил РИА Новости начальник управления - руководитель следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны Валерий Толкачев. Хатынь - белорусская деревня, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска и сожженная вместе с жителями 22 марта 1943 года фашистскими захватчиками. В настоящее время на этом месте находится мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов. Толкачев напомнил, что по инициативе генпрокуратуры премьер-министром Белоруссии в 2022 году создана временная межведомственная рабочая группа по изучению полученных в ходе расследования уголовного дела о геноциде сведений об уничтоженных нацистскими преступниками и их пособниками населенных пунктов, выработке общих подходов к их исторической оценке. "По итогам первого этапа работы группы на основании представленных генеральной прокуратурой Беларуси материалов к ранее известным 186 деревням, которые разделили трагическую судьбу Хатыни, установлено дополнительно 30 таких населенных пунктов", - сообщил Толкачев. По его словам, указанные сведения будут внедрены в образовательную, идеологическую и культурную работу, а также использованы при реконструкции государственного мемориального комплекса "Хатынь". "Деятельность рабочей группы продолжается, планируется дальнейший анализ материалов дела в отношении всех сожженных населенных пунктов, в связи с чем список "сестер Хатыни" будет дополняться", - сказал Толкачев. В ходе расследования установлено свыше 580 мест массового содержания и истребления людей, иначе говоря, лагерей смерти, и свыше 90 из них установлены прокурорами впервые. "В годы Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами уничтожено полностью либо частично почти 11 тысяч сел и деревень, о свыше 1300 из них до возбуждения уголовного дела сведений не имелось", - констатировал Толкачев. Он также сообщил, что на публичной кадастровой карте республики в интернет подготовлен и опубликован общедоступный пространственный слой, на который, по состоянию на февраль 2023 года, нанесено более 8,8 тысячи сожженных в годы войны населенных пунктов с указанием их географических координат и кратким описанием. Это - более 83% от общего количества установленных таких населенных пунктов. Толкачев добавил, что в январе 2023 года опубликован пространственный слой о местоположении лагерей смерти на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), белоруссия