Лондон попытался оправдаться за поставки снарядов с обедненным ураном ВСУ
Sky News: Лондон назвал обедненный уран стандартным компонентом боеприпасов
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны Великобритании попыталось оправдаться за возможные поставки на Украину боеприпасов, содержащих обедненный уран, который, по заявлению британского ведомства, якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом, сообщает телеканал Sky News.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Голди, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал инициативу Британии еще одной пройденной ступенькой, добавив, что этих ступенек "остается все меньше и меньше". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Лондон потерял ориентиры в том, что касается своих действий и в том, "как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", отметив, что Великобритания готова идти не только на риски, но и на военные преступления.
По информации телеканала Sky News, в новом заявлении британское минобороны подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном на Украину, добавив, что британская армия использует это вещество в своих снарядах "на протяжении десятилетий". "Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом", - приводит телеканал отрывок из заявления.
Впервые применять обедненный уран в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечала исследователь из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.
Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие её районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.