https://ria.ru/20230322/batalon-1859693400.html

Новые документы раскрыли детали создания батальона, уничтожившего Хатынь

Новые документы раскрыли детали создания батальона, уничтожившего Хатынь - РИА Новости, 22.03.2023

Новые документы раскрыли детали создания батальона, уничтожившего Хатынь

Украинский 118-й полицейский батальон, 80 лет назад уничтоживший белорусскую деревню Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве, говорится РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:16

2023-03-22T10:16

2023-03-22T10:16

без срока давности

хатынь

организация украинских националистов

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинский 118-й полицейский батальон, 80 лет назад уничтоживший белорусскую деревню Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве, говорится в документах, впервые обнародованных и предоставленных РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Хатынь находилась в 54 километрах к северо-западу от Минска. Всех жителей Хатыни гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции 22 марта 1943 года согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время, по официальной версии, ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Среди новых документов – фотокопия протокола состоявшегося в конце апреля 1974 года допроса бывшего участника 118-го батальона, уроженца Львовской области Григория Думыча (он же Михаил Янковский). По словам Думыча, он поступил на службу в украинскую полицию в августе 1942 года в оккупированном гитлеровцами Киеве. "В это же время в полицию в Киеве приезжали и другие. Всего набралось человек 50", - вспоминал Думыч. Новобранцы, которых разместили в военных казармах, "были обмундированы в литовские и латвийские мундиры, получили также русские винтовки с патронами", добавлял он. "Когда были мы обмундированы и вооружены, то ежедневно ходили из казарм за Киев на учения. Обучали нас строевой подготовке, обращению с оружием, разборке и сборке оружия… Обучение наше проходило полтора месяца, где-то с половины августа до конца сентября 1942 года", - вспоминал Думыч. Затем всем присвоили звание вице-капрала. "Когда мы были обучены, в начале октября 1942 года к нам приехали две роты такой же полиции, как мы. С ними приехали также офицеры и унтер-офицеры. Тогда же была проведена реорганизация и из нас и из прибывших были сформированы три роты: первая, вторая и третья. Из этих трех рот был сформирован 118-й батальон украинской полиции "шутцманшафт", - рассказывал Думыч. По его словам, батальон насчитывал до 300 человек. "Приблизительно через неделю после организации 118-го батальона прибыл к нам командир Смовский Константин. Я получил назначение в первую роту, первый взвод командиром третьего отделения, эти обязанности я исполнял до начала 1943 года", - заявлял Думыч. Украинский 118-й полицейский батальон был сформирован на основе парамилитарного формирования - Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*, созданного в июле 1941 года, и участвовавшего в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Основная часть батальона разместилась в городском поселке Плещеницы Минской области. Хотя основной задачей 118-го батальона на оккупированной территории Белоруссии была борьба с партизанами, он участвовал в карательных операциях, в ходе которых массово убивали мирных жителей деревень, которых расстреливали или сжигали заживо. В Хатыни 118-й украинский батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера. Однако, как следует из обнародованных сейчас и предоставленных агентству в рамках проекта "Без срока давности" документов, именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни и при этом без остановки для верности расстреливали их.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859178994.html

хатынь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

без срока давности, хатынь, организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945)