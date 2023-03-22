https://ria.ru/20230322/bary-1859891377.html

В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров

В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров - РИА Новости, 22.03.2023

В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров

Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:47

2023-03-22T19:47

2023-03-22T20:20

санкт-петербург

ломоносов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", передает корреспондент РИА Новости. Так, на Думской улице и улице Ломоносова насчитывается 17 опечатанных баров. На двух из них размещены объявления о том, что "указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу". При этом на объявлениях отсутствует какая-либо символика главного городского следственного управления, также нет печатей. Некоторые увеселительные заведения по соседству с опечатанными барами в настоящее время закрыты. Один из сотрудников работающего кафе на улице Ломоносова рассказал РАИ Новости, что не знает, почему многие бары оказались опечатаны. По его словам, в это кафе правоохранители не наведывались. В пресс-службе ГСУСК РФ по Санкт-Петербург ситуацию не прокомментировали. По данным ряда региональных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, к которым УК РФ относит и систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

https://ria.ru/20230304/video-1855862304.html

https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html

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санкт-петербург, ломоносов, россия