Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 22.03.2023 (обновлено: 20:20 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/bary-1859891377.html
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров - РИА Новости, 22.03.2023
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров
Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:47
2023-03-22T20:20
санкт-петербург
ломоносов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859898644_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_c1fd425d215b3e8cc9bfde7e4319f32c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", передает корреспондент РИА Новости. Так, на Думской улице и улице Ломоносова насчитывается 17 опечатанных баров. На двух из них размещены объявления о том, что "указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу". При этом на объявлениях отсутствует какая-либо символика главного городского следственного управления, также нет печатей. Некоторые увеселительные заведения по соседству с опечатанными барами в настоящее время закрыты. Один из сотрудников работающего кафе на улице Ломоносова рассказал РАИ Новости, что не знает, почему многие бары оказались опечатаны. По его словам, в это кафе правоохранители не наведывались. В пресс-службе ГСУСК РФ по Санкт-Петербург ситуацию не прокомментировали. По данным ряда региональных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, к которым УК РФ относит и систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
https://ria.ru/20230304/video-1855862304.html
https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html
санкт-петербург
ломоносов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859898644_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_4302323322a102d00fdb03802e7b4539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ломоносов, россия
Санкт-Петербург, Ломоносов, Россия
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров

В историческом центре Санкт-Петербурга опечатали двери около двух десятков баров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в бар на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой
Вход в бар на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вход в бар на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", передает корреспондент РИА Новости.
Так, на Думской улице и улице Ломоносова насчитывается 17 опечатанных баров. На двух из них размещены объявления о том, что "указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу".
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда
4 марта, 17:21
При этом на объявлениях отсутствует какая-либо символика главного городского следственного управления, также нет печатей.
Некоторые увеселительные заведения по соседству с опечатанными барами в настоящее время закрыты.
Один из сотрудников работающего кафе на улице Ломоносова рассказал РАИ Новости, что не знает, почему многие бары оказались опечатаны. По его словам, в это кафе правоохранители не наведывались.
В пресс-службе ГСУСК РФ по Санкт-Петербург ситуацию не прокомментировали.
По данным ряда региональных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, к которым УК РФ относит и систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Бармен наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Во французских барах подорожало пиво, пишут СМИ
22 ноября 2022, 19:51
 
Санкт-ПетербургЛомоносовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала