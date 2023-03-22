https://ria.ru/20230322/bary-1859891377.html
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров - РИА Новости, 22.03.2023
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров
Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:47
2023-03-22T19:47
2023-03-22T20:20
санкт-петербург
ломоносов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859898644_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_c1fd425d215b3e8cc9bfde7e4319f32c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", передает корреспондент РИА Новости. Так, на Думской улице и улице Ломоносова насчитывается 17 опечатанных баров. На двух из них размещены объявления о том, что "указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу". При этом на объявлениях отсутствует какая-либо символика главного городского следственного управления, также нет печатей. Некоторые увеселительные заведения по соседству с опечатанными барами в настоящее время закрыты. Один из сотрудников работающего кафе на улице Ломоносова рассказал РАИ Новости, что не знает, почему многие бары оказались опечатаны. По его словам, в это кафе правоохранители не наведывались. В пресс-службе ГСУСК РФ по Санкт-Петербург ситуацию не прокомментировали. По данным ряда региональных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, к которым УК РФ относит и систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
https://ria.ru/20230304/video-1855862304.html
https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html
санкт-петербург
ломоносов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859898644_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_4302323322a102d00fdb03802e7b4539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ломоносов, россия
Санкт-Петербург, Ломоносов, Россия
В Санкт-Петербурге опечатали порядка 20 баров
В историческом центре Санкт-Петербурга опечатали двери около двух десятков баров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Двери порядка 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова в историческом центре Санкт-Петербурга опечатаны сигнальной лентой с надписью "ГСУ по СПб СК России", передает корреспондент РИА Новости.
Так, на Думской улице и улице Ломоносова
насчитывается 17 опечатанных баров. На двух из них размещены объявления о том, что "указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу".
Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда
При этом на объявлениях отсутствует какая-либо символика главного городского следственного управления, также нет печатей.
Некоторые увеселительные заведения по соседству с опечатанными барами в настоящее время закрыты.
Один из сотрудников работающего кафе на улице Ломоносова рассказал РАИ Новости, что не знает, почему многие бары оказались опечатаны. По его словам, в это кафе правоохранители не наведывались.
В пресс-службе ГСУСК РФ
по Санкт-Петербург ситуацию не прокомментировали.
По данным ряда региональных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, к которым УК РФ относит и систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Во французских барах подорожало пиво, пишут СМИ