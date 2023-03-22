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США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
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13:48 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/atr-1859772881.html
США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу
США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу
США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:48
2023-03-22T13:48
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - сказал он.
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цены на нефть, россия, китай, сергей шойгу, сша
Цены на нефть, Россия, Китай, Сергей Шойгу, США
США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу

Шойгу: США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и Китая, укрепляют связи

© Фото : U.S. NavyАмериканский авианосец
Американский авианосец - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : U.S. Navy
Американский авианосец. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - сказал он.
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