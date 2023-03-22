https://ria.ru/20230322/atr-1859772881.html

США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу

США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023

США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу

США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:48

2023-03-22T13:48

2023-03-22T13:48

цены на нефть

россия

китай

сергей шойгу

сша

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - сказал он.

https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859605726.html

россия

китай

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цены на нефть, россия, китай, сергей шойгу, сша