https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html

Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"

Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего" - РИА Новости, 22.03.2023

Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"

Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:10

2023-03-22T14:10

2023-03-22T15:07

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

си цзиньпин

алексей лихачев

китай

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом" в среду. Программу в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина накануне подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь. "Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", - говорится в сообщении. "Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты по ее реализации. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20230321/proekty-1859574291.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", си цзиньпин, алексей лихачев, китай, россия