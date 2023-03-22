https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего" - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:10
2023-03-22T14:10
2023-03-22T15:07
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
си цзиньпин
алексей лихачев
китай
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом" в среду. Программу в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина накануне подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь. "Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", - говорится в сообщении. "Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты по ее реализации. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20230321/proekty-1859574291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", си цзиньпин, алексей лихачев, китай, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Си Цзиньпин, Алексей Лихачев, Китай, Россия
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
"Росатом": Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом
" в среду.
Программу в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина накануне подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь.
"Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", - говорится в сообщении.
"Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты по ее реализации. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне", - добавляется в релизе.
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев