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Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего" - РИА Новости, 22.03.2023
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14:10 22.03.2023 (обновлено: 15:07 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего" - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"
Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:10
2023-03-22T15:07
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
си цзиньпин
алексей лихачев
китай
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом" в среду. Программу в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина накануне подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь. "Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", - говорится в сообщении. "Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты по ее реализации. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20230321/proekty-1859574291.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", си цзиньпин, алексей лихачев, китай, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Си Цзиньпин, Алексей Лихачев, Китай, Россия
Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"

"Росатом": Россия и КНР готовят долгосрочные проекты по атомным "технологиям будущего"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом" в среду.
Программу в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина накануне подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь.
"Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", - говорится в сообщении.
"Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты по ее реализации. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне", - добавляется в релизе.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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21 марта, 18:27
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Си ЦзиньпинАлексей ЛихачевКитайРоссия
 
 
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