https://ria.ru/20230322/aresty-1859917050.html

В Турции после землетрясений арестовали более 300 человек

В Турции после землетрясений арестовали более 300 человек - РИА Новости, 22.03.2023

В Турции после землетрясений арестовали более 300 человек

Более 300 человек арестованы в связи с обрушением зданий при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в среду президент страны Реджеп Тайип... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T23:11

2023-03-22T23:11

2023-03-22T23:11

в мире

турция

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

бекир боздаг

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 22 мар – РИА Новости. Более 300 человек арестованы в связи с обрушением зданий при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В связи с допущенными дефектами и обрушением домов начаты следственные мероприятия в отношении 1364 человек. Задержаны 302 человека, в отношении 312 выданы ордера на арест, четверо из них находятся за границей", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV. При этом 64 из подозреваемых скончались после землетрясений, отметил президент. По словам Эрдогана, из задержанных 106 являются подрядчиками, 18 осуществляли изменения в структуре зданий. Он отметил, что все построенные в непосредственной близости от сейсмических разломов дома были возведены до 1999 года, до принятия правил возведения сейсмоустойчивых зданий. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительных землетрясениях. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230320/gospital-1859324022.html

https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, бекир боздаг, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии