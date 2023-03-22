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В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 22.03.2023
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13:03 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/arest-1859755329.html
В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода
В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 22.03.2023
В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода
Суд в Дагестане арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:03
2023-03-22T13:03
происшествия
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший скончался, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике. По версии следствия, 19 марта 32-летний сотрудник ОМВД России по Карабудахкентскому району Дагестана, не находившийся при исполнении должностных обязанностей, в состоянии опьянения сел за руль автомобиля. Около 18.00 (совпадает с мск) на автодороге Манас - Сергокала - Первомайское водитель сбил пешехода, находившегося на проезжей части, и скрылся с места происшествия. Потерпевший умер по дороге в больницу. "По ходатайству следствия, в отношении подозреваемого в совершении 19 марта 2023 года наезда на 37-летнего жителя республики Карабудахкентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В пресс-службе МВД по Дагестану ранее сообщали, что по факту произошедшего руководство ведомства назначило проверку.
https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html
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россия
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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода

Суд в Дагестане арестовал полицейского, который насмерть сбил пешехода

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший скончался, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По версии следствия, 19 марта 32-летний сотрудник ОМВД России по Карабудахкентскому району Дагестана, не находившийся при исполнении должностных обязанностей, в состоянии опьянения сел за руль автомобиля. Около 18.00 (совпадает с мск) на автодороге Манас - Сергокала - Первомайское водитель сбил пешехода, находившегося на проезжей части, и скрылся с места происшествия. Потерпевший умер по дороге в больницу.
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"По ходатайству следствия, в отношении подозреваемого в совершении 19 марта 2023 года наезда на 37-летнего жителя республики Карабудахкентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД по Дагестану ранее сообщали, что по факту произошедшего руководство ведомства назначило проверку.
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ПроисшествияРоссияКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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