https://ria.ru/20230322/arest-1859755329.html

В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода

В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 22.03.2023

В Дагестане арестовали полицейского, который насмерть сбил пешехода

Суд в Дагестане арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:03

2023-03-22T13:03

2023-03-22T13:03

происшествия

россия

карабудахкентский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший скончался, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике. По версии следствия, 19 марта 32-летний сотрудник ОМВД России по Карабудахкентскому району Дагестана, не находившийся при исполнении должностных обязанностей, в состоянии опьянения сел за руль автомобиля. Около 18.00 (совпадает с мск) на автодороге Манас - Сергокала - Первомайское водитель сбил пешехода, находившегося на проезжей части, и скрылся с места происшествия. Потерпевший умер по дороге в больницу. "По ходатайству следствия, в отношении подозреваемого в совершении 19 марта 2023 года наезда на 37-летнего жителя республики Карабудахкентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В пресс-службе МВД по Дагестану ранее сообщали, что по факту произошедшего руководство ведомства назначило проверку.

https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html

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россия

карабудахкентский район

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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан