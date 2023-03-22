https://ria.ru/20230322/abbyasov-1859641610.html

Муфтий Рушан Аббясов: пост — наилучшее время для работы над собой

Муфтий Рушан Аббясов: пост — наилучшее время для работы над собой - РИА Новости, 22.03.2023

Муфтий Рушан Аббясов: пост — наилучшее время для работы над собой

Священный для мусульман месяц поста Рамадан наступит в ночь на 22 марта и продлится до 21 апреля. Об особенностях Рамадана-2023, о содержании молитв, о... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:00

2023-03-22T08:00

2023-03-22T12:23

религия

московская область (подмосковье)

россия

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интервью

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Священный для мусульман месяц поста Рамадан наступит в ночь на 22 марта и продлится до 21 апреля. Об особенностях Рамадана-2023, о содержании молитв, о благотворительных акциях, которые будут реализованы в это время, о последователях ислама на новых территориях и о мигрантах в Москве и Подмосковье рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.– Рушан хазрат, как мусульмане России встречают Рамадан, какие цели и аспекты священного месяца выходят на первый план в 2023 году, в чем отличия от прошлых лет?– Мы всегда встречаем Рамадан с чувством радости в душе и благодарности Создателю за то, что дожили до этого момента и входим в этот благодатный месяц в здравии. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: "Сказал Аллах: "Любое дело сына Адама совершается им для самого себя, кроме поста. Ибо, поистине, он (пост) – ради Меня, и Я воздам за него". Эти слова заключительного божьего Посланника указывают на великую значимость поста.Мусульмане наполняют этот месяц благими делами, усердным поклонением, чтением Корана, дополнительными ночными молитвами и, что немаловажно, анализом жизненного пути, ведь пост – это наилучшее время работы над собой.– О чем будут молиться российские последователи ислама в Рамадан-2023, на чем будет акцент?– Наши молитвы будут направленны как на личное, так и на общественное благо. В священный месяц Рамадан мы просим Творца простить нам наши грехи и ошибки, укрепить веру, принять поклонения, и в том числе и пост. Мы также молитвенно просим Всевышнего о благополучии и процветании нашего Отчества, об исцелении больных и тех, кто получил ранения в ходе СВО, просим дать физических сил и духовной стойкости нашим ребятам на передовой, молимся о скорейшем достижении всех поставленных целей и установлении мира.– Какие социальные, благотворительные проекты планируется провести в этот месяц?– Рамадан традиционно насыщен благими делами, ведь, как известно, в этот священный месяц божественное воздаяние за добрые дела существенно выше. Известно, что Посланник Господа был наищедрейшим человеком. И щедрее всего он был в Рамадан. Мусульмане проводят множество благотворительных акций, направленных на помощь многодетным и малоимущим семьям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, тем, кто оказался в трудной ситуации. При поддержке благотворителя Сулеймана Керимова в месяц Рамадан ежегодно проводится акция "Рамадан Керим", в ходе которой помощь получают десятки тысяч людей по всей стране.– Мусульманская община Донецкой народной республики (ДНР) сейчас находится под каноническим руководством Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), а недавно состоялась встреча руководителя уммы ДНР Рашида Брагина и главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. Что обсуждалось на встрече и каковы ее итоги, какие совместные действия запланированы в ДНР и на других новых российских территориях?– В ходе встречи Рашид Брагин рассказал муфтию Равилю Гайнутдину о текущем положении дел и планах общины. Буквально недавно делегация ДУМ РФ приняла участие в открытие мечети в городе Торез и вместе с тем доставила единоверцам гуманитарную помощь. ДУМ РФ всецело поддерживает мусульман в Донецкой народной республике, в том числе материально, а в прошлом году по благословению муфтия Равиля Гайнутдина представители мусульманской общины ДНР совершили большое паломничество – хадж, по благотворительной квоте. Планируем, что это произойдет и в этом году.– В Москве и области, муфтием которой Вы, Рушан хазрат, являетесь, сегодня проживает много трудовых мигрантов, преимущественно мусульман по вероисповеданию. По Вашим данным, каковы их численность и динамика ее изменения? Где верующие молятся в Рамадан, сколько действующих и строящихся мечетей в Москве, сколько в МО, будут ли организованы дополнительные места для коллективных молитв на время Рамадана и последующего празднования Уразы-байрама?– В Московской области примерно один миллион коренных мусульман и еще столько же трудовых мигрантов. Экономические процессы в нашей стране развиваются, увеличивается потребность в рабочей силе, вследствие чего год к году мы наблюдаем увеличение числа трудовых мигрантов.Верующие молятся в мечетях и мусульманских центрах. Если говорить о Москве, то в нашей столице четыре мечети, в Подмосковье же действуют девять мечетей и еще 26 мусульманских центров в различных городских округах области. Отдельно стоит отметить молитву в день праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание поста. Для проведения коллективных праздничных молитв Духовное управление мусульман Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов ежегодно организовывает в Подмосковье более 50 площадок.

https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

https://ria.ru/20230321/navruz-1859528110.html

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московская область (подмосковье), россия, донецкая народная республика, равиль гайнутдин, рушан аббясов, сулейман керимов, интервью, интервью - религия и мировоззрение