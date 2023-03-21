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Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз - РИА Новости, 21.03.2023
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз
Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Об этом он рассказал New York Post. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:15
2023-03-21T18:15
2023-03-21T20:50
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Об этом он рассказал New York Post. Свадьба запланирована на лето. Избранница 92-летнего предпринимателя — 66-летняя Энн Лесли Смит. Она была полицейским капелланом в Сан-Франциско. 14 лет назад женщина овдовела. Ее ныне покойный супруг Честер был кантри-певцом и бизнесменом.Мердок и Смит познакомились в сентябре 2022 на винограднике в Калифорнии. Медиамагнат на четверть ирландец и подарил Энн Лесли кольцо на День Святого Патрика (отмечается 17 марта). Первая жена Мердока — Патрисия Букер, экс-продавщица и стюардесса. Брак продлился с 1956 по 1967. В том же 1967 медиамагнат стал мужем журналистки Анны Манн, развод пришелся на июнь 1999 года. Вскоре Мердок женился в третий раз, его супругой была Венди Денг. На развод он подал в 2013. Четвертая избранница — модель Джерри Холл. Отношения узаконили в 2016, в 2022 оформили развод. Ранее сообщалось о том, что звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, руперт мердок, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Руперт Мердок, Стиль жизни
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года решил жениться в пятый раз на Энн Лесли Смит
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Об этом он рассказал
New York Post.
Свадьба запланирована на лето. Избранница 92-летнего предпринимателя — 66-летняя Энн Лесли Смит. Она была полицейским капелланом в Сан-Франциско. 14 лет назад женщина овдовела. Ее ныне покойный супруг Честер был кантри-певцом и бизнесменом.
Мердок и Смит познакомились в сентябре 2022 на винограднике в Калифорнии. Медиамагнат на четверть ирландец и подарил Энн Лесли кольцо на День Святого Патрика (отмечается 17 марта).
Первая жена Мердока — Патрисия Букер, экс-продавщица и стюардесса. Брак продлился с 1956 по 1967. В том же 1967 медиамагнат стал мужем журналистки Анны Манн, развод пришелся на июнь 1999 года. Вскоре Мердок женился в третий раз, его супругой была Венди Денг. На развод он подал в 2013. Четвертая избранница — модель Джерри Холл. Отношения узаконили в 2016, в 2022 оформили развод.
Ранее сообщалось
о том, что звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка.
Брюс Уиллис скоро станет дедушкой