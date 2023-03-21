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Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз

Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз - РИА Новости, 21.03.2023

Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз

Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Об этом он рассказал New York Post. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:15

2023-03-21T18:15

2023-03-21T20:50

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз. Об этом он рассказал New York Post. Свадьба запланирована на лето. Избранница 92-летнего предпринимателя — 66-летняя Энн Лесли Смит. Она была полицейским капелланом в Сан-Франциско. 14 лет назад женщина овдовела. Ее ныне покойный супруг Честер был кантри-певцом и бизнесменом.Мердок и Смит познакомились в сентябре 2022 на винограднике в Калифорнии. Медиамагнат на четверть ирландец и подарил Энн Лесли кольцо на День Святого Патрика (отмечается 17 марта). Первая жена Мердока — Патрисия Букер, экс-продавщица и стюардесса. Брак продлился с 1956 по 1967. В том же 1967 медиамагнат стал мужем журналистки Анны Манн, развод пришелся на июнь 1999 года. Вскоре Мердок женился в третий раз, его супругой была Венди Денг. На развод он подал в 2013. Четвертая избранница — модель Джерри Холл. Отношения узаконили в 2016, в 2022 оформили развод. Ранее сообщалось о том, что звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка.

https://ria.ru/20221221/willis-1840249180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, руперт мердок, стиль жизни