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Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка

Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка - РИА Новости, 06.02.2023

Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка

Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:29

2023-02-06T14:29

2023-02-06T14:29

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. Роман Кита и Роуз развивался на съемочной площадке культовой "Игры престолов". Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли воплотила образ одичалой Игритт. Харингтон исполнил одну из главных ролей в шоу — Джона Сноу, претендента на Железный трон. С 2018 года Кит и Роуз муж и жена. Их первенцу два года.

https://ria.ru/20221221/willis-1840249180.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), кит харингтон