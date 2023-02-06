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Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
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Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка - РИА Новости, 06.02.2023
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:29
2023-02-06T14:29
культура
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игра престолов (сериал)
кит харингтон
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. Роман Кита и Роуз развивался на съемочной площадке культовой "Игры престолов". Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли воплотила образ одичалой Игритт. Харингтон исполнил одну из главных ролей в шоу — Джона Сноу, претендента на Железный трон. С 2018 года Кит и Роуз муж и жена. Их первенцу два года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), кит харингтон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал), Кит Харингтон
14:29 06.02.2023
 
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка

У Кита Харингтона и Роуз Лесли будет еще один ребенок

© AP Photo / Jane Barlow Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу
Звезды сериала Игра престолов Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Jane Barlow
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York.

"В отцовстве меня больше всего удивляет то, что все вы трое (отец, мать, ребенок, — Прим. ред) — теперь единое целое (unit)", — говорил Харингтон в интервью год назад для Access Hollywood.

Роман Кита и Роуз развивался на съемочной площадке культовой "Игры престолов". Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли воплотила образ одичалой Игритт. Харингтон исполнил одну из главных ролей в шоу — Джона Сноу, претендента на Железный трон.
С 2018 года Кит и Роуз муж и жена. Их первенцу два года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыИгра престолов (сериал)Кит Харингтон
 
 
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