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Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка - РИА Новости, 06.02.2023
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:29
2023-02-06T14:29
2023-02-06T14:29
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями, пишет NBC New York. Роман Кита и Роуз развивался на съемочной площадке культовой "Игры престолов". Их персонажи были влюблены друг в друга. Лесли воплотила образ одичалой Игритт. Харингтон исполнил одну из главных ролей в шоу — Джона Сноу, претендента на Железный трон. С 2018 года Кит и Роуз муж и жена. Их первенцу два года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), кит харингтон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал), Кит Харингтон
Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка
У Кита Харингтона и Роуз Лесли будет еще один ребенок