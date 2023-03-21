https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859445239.html
Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии
Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии - РИА Новости, 21.03.2023
Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии
Татьяна Васильева рассказала, какую получает пенсию. Сумму она назвала в беседе с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:07
2023-03-21T18:07
2023-03-21T18:07
культура
новости культуры
татьяна васильева (актриса)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Татьяна Васильева рассказала, какую получает пенсию. Сумму она назвала в беседе с Teleprogramma.pro. Как говорит актриса, "ей не хватает этих денег, поэтому работает".Ранее о своей пенсии рассказал Юрий Куклачев. Дрессировщик заявил, что только на бензин в месяц тратит около 30 тысяч рублей и на пенсию не живет.
https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859187508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, татьяна васильева (актриса), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Татьяна Васильева (актриса), Знаменитости, звезды
Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии
Татьяна Васильева назвала размер пенсии и квартплаты