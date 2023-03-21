https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859445239.html

Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии

Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии - РИА Новости, 21.03.2023

Татьяна Васильева назвала размер своей пенсии

Татьяна Васильева рассказала, какую получает пенсию. Сумму она назвала в беседе с Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:07

2023-03-21T18:07

2023-03-21T18:07

культура

новости культуры

татьяна васильева (актриса)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Татьяна Васильева рассказала, какую получает пенсию. Сумму она назвала в беседе с Teleprogramma.pro. Как говорит актриса, "ей не хватает этих денег, поэтому работает".Ранее о своей пенсии рассказал Юрий Куклачев. Дрессировщик заявил, что только на бензин в месяц тратит около 30 тысяч рублей и на пенсию не живет.

https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859187508.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, татьяна васильева (актриса), знаменитости, звезды