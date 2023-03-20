https://ria.ru/20230320/znamenitosti-1859102633.html

Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии

Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии - РИА Новости, 20.03.2023

Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии

Юрий Куклачев рассказал, какую он получает пенсию. Подробностями артист поделился в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:33

2023-03-20T13:33

2023-03-20T13:33

культура

новости культуры

юрий куклачев

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Юрий Куклачев рассказал, какую он получает пенсию. Подробностями артист поделился в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. "Я – артист. При Советском Союзе работал в "Союзгосцирке", собирал стадионы. Но платили мне восемь рублей за один. Когда выступал за рубежом, мне платили 25 долларов. А сейчас я получаю пенсию около 30 тысяч рублей – недавно добавили за звание народного артиста РФ", — говорит дрессировщик кошек.Куклачев признается, что не живет на пенсию. В интервью указывается, что у него уходит около 30 тысяч в месяц на бензин. При этом ему нужны средства на продукты и корм для кошек, уточнил артист. Ранее сообщалось о том, с какой реакцией фанатов столкнулись актеры из сериала про группу "Король и Шут".

https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий куклачев