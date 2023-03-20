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Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии - РИА Новости, 20.03.2023
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Культура
 
13:33 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/znamenitosti-1859102633.html
Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии
Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии - РИА Новости, 20.03.2023
Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии
Юрий Куклачев рассказал, какую он получает пенсию. Подробностями артист поделился в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:33
2023-03-20T13:33
культура
новости культуры
юрий куклачев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Юрий Куклачев рассказал, какую он получает пенсию. Подробностями артист поделился в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. "Я – артист. При Советском Союзе работал в "Союзгосцирке", собирал стадионы. Но платили мне восемь рублей за один. Когда выступал за рубежом, мне платили 25 долларов. А сейчас я получаю пенсию около 30 тысяч рублей – недавно добавили за звание народного артиста РФ", — говорит дрессировщик кошек.Куклачев признается, что не живет на пенсию. В интервью указывается, что у него уходит около 30 тысяч в месяц на бензин. При этом ему нужны средства на продукты и корм для кошек, уточнил артист. Ранее сообщалось о том, с какой реакцией фанатов столкнулись актеры из сериала про группу "Король и Шут".
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новости культуры, юрий куклачев
Культура, Новости культуры, Юрий Куклачев
Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии

Юрий Куклачев рассказал, что получает пенсию около 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртист Юрий Куклачев во время представления на торжественном открытии Театра кошек после ремонта
Артист Юрий Куклачев во время представления на торжественном открытии Театра кошек после ремонта - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Юрий Куклачев рассказал, какую он получает пенсию. Подробностями артист поделился в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.
"Я – артист. При Советском Союзе работал в "Союзгосцирке", собирал стадионы. Но платили мне восемь рублей за один. Когда выступал за рубежом, мне платили 25 долларов. А сейчас я получаю пенсию около 30 тысяч рублей – недавно добавили за звание народного артиста РФ", — говорит дрессировщик кошек.
Куклачев признается, что не живет на пенсию. В интервью указывается, что у него уходит около 30 тысяч в месяц на бензин. При этом ему нужны средства на продукты и корм для кошек, уточнил артист.
«
"Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем", — подчеркнул Куклачев.
Ранее сообщалось о том, с какой реакцией фанатов столкнулись актеры из сериала про группу "Король и Шут".
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