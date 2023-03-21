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Утонул актер Питер Харди
Утонул актер Питер Харди - РИА Новости, 21.03.2023
Утонул актер Питер Харди
В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:13
2023-03-21T14:13
2023-03-21T14:54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. Артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Прохожие пытались привести Питера Харди в чувства до приезда медиков, но спасти его не удалось. Ожидается заключение коронера. Питер Харди известен по сериалу "Дочери Маклеода", где он снялся в 44 эпизодах. Увидеть его можно в мелодраме "Соседи", криминальных драмах "Стрингеры", "Взгляд изнутри" и других проектах. Он играл в мюзиклах. Например, исполнял роль Билла Остина в австралийском составе "Mamma Mia!". Во время австралийского турне Хью Джекмана Питер Харди выступал с ним в постановке "Мальчик из страны Оз". Ранее сообщалось о смерти писателя Джона Джейкса.
https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, австралия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Австралия
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет
Deadline.
Артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Прохожие пытались привести Питера Харди в чувства до приезда медиков, но спасти его не удалось. Ожидается заключение коронера.
Питер Харди известен по сериалу "Дочери Маклеода", где он снялся в 44 эпизодах. Увидеть его можно в мелодраме "Соседи", криминальных драмах "Стрингеры", "Взгляд изнутри" и других проектах.
Он играл в мюзиклах. Например, исполнял роль Билла Остина в австралийском составе "Mamma Mia!". Во время австралийского турне Хью Джекмана Питер Харди выступал с ним в постановке "Мальчик из страны Оз".
Ранее сообщалось
о смерти писателя Джона Джейкса.
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