Рейтинг@Mail.ru
Утонул актер Питер Харди - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:13 21.03.2023 (обновлено: 14:54 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859385988.html
Утонул актер Питер Харди
Утонул актер Питер Харди - РИА Новости, 21.03.2023
Утонул актер Питер Харди
В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:13
2023-03-21T14:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859390884_0:203:1536:1067_1920x0_80_0_0_48548c5641e3c4218a53999dcece2af4.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. Артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Прохожие пытались привести Питера Харди в чувства до приезда медиков, но спасти его не удалось. Ожидается заключение коронера. Питер Харди известен по сериалу "Дочери Маклеода", где он снялся в 44 эпизодах. Увидеть его можно в мелодраме "Соседи", криминальных драмах "Стрингеры", "Взгляд изнутри" и других проектах. Он играл в мюзиклах. Например, исполнял роль Билла Остина в австралийском составе "Mamma Mia!". Во время австралийского турне Хью Джекмана Питер Харди выступал с ним в постановке "Мальчик из страны Оз". Ранее сообщалось о смерти писателя Джона Джейкса.
https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859390884_0:53:1536:1205_1920x0_80_0_0_bd0dadaac507a30b882da03ec45172b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, австралия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Австралия
Утонул актер Питер Харди

Актер Питер Харди утонул в Австралии

© Фото : Peter HardyАктер Питер Харди
Актер Питер Харди - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Peter Hardy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline.
Артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Прохожие пытались привести Питера Харди в чувства до приезда медиков, но спасти его не удалось. Ожидается заключение коронера.
Питер Харди известен по сериалу "Дочери Маклеода", где он снялся в 44 эпизодах. Увидеть его можно в мелодраме "Соседи", криминальных драмах "Стрингеры", "Взгляд изнутри" и других проектах.
Он играл в мюзиклах. Например, исполнял роль Билла Остина в австралийском составе "Mamma Mia!". Во время австралийского турне Хью Джекмана Питер Харди выступал с ним в постановке "Мальчик из страны Оз".
Ранее сообщалось о смерти писателя Джона Джейкса.
Александр Толубаев
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев
14 марта, 13:03
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала