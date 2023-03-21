https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859385988.html

Утонул актер Питер Харди

Утонул актер Питер Харди - РИА Новости, 21.03.2023

Утонул актер Питер Харди

В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:13

2023-03-21T14:13

2023-03-21T14:54

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В возрасте 66 лет умер актер Питер Харди, пишет Deadline. Артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Прохожие пытались привести Питера Харди в чувства до приезда медиков, но спасти его не удалось. Ожидается заключение коронера. Питер Харди известен по сериалу "Дочери Маклеода", где он снялся в 44 эпизодах. Увидеть его можно в мелодраме "Соседи", криминальных драмах "Стрингеры", "Взгляд изнутри" и других проектах. Он играл в мюзиклах. Например, исполнял роль Билла Остина в австралийском составе "Mamma Mia!". Во время австралийского турне Хью Джекмана Питер Харди выступал с ним в постановке "Мальчик из страны Оз". Ранее сообщалось о смерти писателя Джона Джейкса.

https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html

австралия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, австралия