https://ria.ru/20230315/johnjakes-1857971271.html
Умер писатель Джон Джейкс
Умер писатель Джон Джейкс - РИА Новости, 15.03.2023
Умер писатель Джон Джейкс
В возрасте 90 лет умер писатель Джон Джейкс, пишет Deadline со ссылкой на литературного агента Фрэнка Р. Кертиса. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:49
2023-03-15T11:49
2023-03-15T11:54
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В возрасте 90 лет умер писатель Джон Джейкс, пишет Deadline со ссылкой на литературного агента Фрэнка Р. Кертиса. Свой первый рассказ Джейкс опубликовал в 18 лет и получил за него 25 долларов. Всего он написал более 80 книг. Их продали тиражом свыше 120 миллионов по всему миру. Известность ему принесла "Сага для семьи Кентов", ставшая бестселлером. Главную роль в экранизации проекта (1978 — 1979) исполнил Эндрю Стивенс. В 1982 вышел первый роман Джейкса из цикла "Север и Юг". Книги этой трилогии добились еще большей популярности. Они тоже были адаптированы для телепоказа. Образы ключевых персонажей воплотили Патрик Суэйзи и Джеймс Рид.У Джекса остались жена, четверо детей, 11 внуков и трое правнуков. Ранее сообщалось о смерти мультипликатора и дизайнера Диснейленда Ролли Крампа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, книги, знаменитости
Культура, Новости культуры, Книги, Знаменитости
Умер писатель Джон Джейкс
Автор циклов "Север и Юг" Джон Джейкс умер в возрасте 90 лет
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
В возрасте 90 лет умер писатель Джон Джейкс, пишет
Deadline со ссылкой на литературного агента Фрэнка Р. Кертиса.
Свой первый рассказ Джейкс опубликовал в 18 лет и получил за него 25 долларов. Всего он написал более 80 книг. Их продали тиражом свыше 120 миллионов по всему миру.
Известность ему принесла "Сага для семьи Кентов", ставшая бестселлером. Главную роль в экранизации проекта (1978 — 1979) исполнил Эндрю Стивенс.
В 1982 вышел первый роман Джейкса из цикла "Север и Юг". Книги этой трилогии добились еще большей популярности. Они тоже были адаптированы для телепоказа. Образы ключевых персонажей воплотили Патрик Суэйзи и Джеймс Рид.
У Джекса остались жена, четверо детей, 11 внуков и трое правнуков.
Ранее сообщалось
о смерти мультипликатора и дизайнера Диснейленда Ролли Крампа.
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