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Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп
Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп - РИА Новости, 14.03.2023
Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп
В возрасте 93 лет умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп, пишет Deadline. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:22
2023-03-14T11:22
2023-03-14T11:22
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В возрасте 93 лет умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп, пишет Deadline. Художник умер в своем доме в городе Карлсбад в Калифорнии. Крамп с детства был очарован мультфильмами Дисней. И в 1952 году устроился туда работать. Он был ассистентом аниматора при создании классики студии — картин "Питер Пэн", "Леди и Бродяга", "Спящая красавица", "101 далматинец". В 1959 году Ролли перешел в отдел, который занимался разработкой тематических парков и аттракционов. Там он был дизайнером. Среди его проектов "Особняк с привидениями", "Зачарованная комната Тики", а также "Базар Страны Приключений". Также художник придумал дизайн упаковки гитарных струн Ernie Ball. У Крампа остались жена, сын, две дочери и трое внуков. Ранее сообщалось о смерти Нобелевского лауреата по литературе Кэндзабуро Оэ.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, дизайн
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Дизайн
Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп
Мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп умер в возрасте 93 лет
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
В возрасте 93 лет умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп, пишет
Deadline.
Художник умер в своем доме в городе Карлсбад в Калифорнии.
Крамп с детства был очарован мультфильмами Дисней. И в 1952 году устроился туда работать. Он был ассистентом аниматора при создании классики студии — картин "Питер Пэн", "Леди и Бродяга", "Спящая красавица", "101 далматинец".
В 1959 году Ролли перешел в отдел, который занимался разработкой тематических парков и аттракционов. Там он был дизайнером. Среди его проектов "Особняк с привидениями", "Зачарованная комната Тики", а также "Базар Страны Приключений".
Также художник придумал дизайн упаковки гитарных струн Ernie Ball.
У Крампа остались жена, сын, две дочери и трое внуков.
Ранее сообщалось
о смерти Нобелевского лауреата по литературе Кэндзабуро Оэ.
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