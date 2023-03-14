https://ria.ru/20230314/znamenitosti-1857710928.html

Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп

Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп - РИА Новости, 14.03.2023

Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп

В возрасте 93 лет умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп, пишет Deadline. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:22

2023-03-14T11:22

2023-03-14T11:22

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В возрасте 93 лет умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп, пишет Deadline. Художник умер в своем доме в городе Карлсбад в Калифорнии. Крамп с детства был очарован мультфильмами Дисней. И в 1952 году устроился туда работать. Он был ассистентом аниматора при создании классики студии — картин "Питер Пэн", "Леди и Бродяга", "Спящая красавица", "101 далматинец". В 1959 году Ролли перешел в отдел, который занимался разработкой тематических парков и аттракционов. Там он был дизайнером. Среди его проектов "Особняк с привидениями", "Зачарованная комната Тики", а также "Базар Страны Приключений". Также художник придумал дизайн упаковки гитарных струн Ernie Ball. У Крампа остались жена, сын, две дочери и трое внуков. Ранее сообщалось о смерти Нобелевского лауреата по литературе Кэндзабуро Оэ.

https://ria.ru/20230310/kataeva-1857089953.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, дизайн