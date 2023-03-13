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Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:20 13.03.2023 (обновлено: 10:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/oe-1857455244.html
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ - РИА Новости, 13.03.2023
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
В Японии скончался знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, сообщило агентство Киодо со ссылкой на издательство Коданся. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:20
2023-03-13T10:22
культура
новости культуры
япония
нобелевская премия по литературе
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ТОКИО, 13 мар - РИА Новости. В Японии скончался знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, сообщило агентство Киодо со ссылкой на издательство Коданся. Писатель умер 3 марта, о его смерти сообщили только сейчас. Он стал вторым японским писателем после Ясунари Кавабата, который был удостоен Нобелевской премии по литературе. Премию он получил в 1994 году. Оэ был также удостоен и многочисленных японских литературных премий Акутагава, Нома, Синтёся и других. В СССР и России наибольшую популярность приобрели его произведения "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодежь" и другие. Широкое распространение его книги получили в переводах выдающегося российского япониста и переводчика Владимира Гривнина, который знал Оэ лично и дружил с писателем. Писателю было 88 лет, в сообщении говорится, что он умер от старости.
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новости культуры, япония, нобелевская премия по литературе
Культура, Новости культуры, Япония, Нобелевская премия по литературе
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Нобелевский лауреат по литературе, писатель Кэндзабуро Оэ умер в Японии на 89-м году жизни

© AFP 2023 / Jeff Pachoud Японский писатель Кэндзабуро Оэ
Японский писатель Кэндзабуро Оэ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Jeff Pachoud
Японский писатель Кэндзабуро Оэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 мар - РИА Новости. В Японии скончался знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, сообщило агентство Киодо со ссылкой на издательство Коданся.
Писатель умер 3 марта, о его смерти сообщили только сейчас. Он стал вторым японским писателем после Ясунари Кавабата, который был удостоен Нобелевской премии по литературе. Премию он получил в 1994 году. Оэ был также удостоен и многочисленных японских литературных премий Акутагава, Нома, Синтёся и других.
В СССР и России наибольшую популярность приобрели его произведения "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодежь" и другие. Широкое распространение его книги получили в переводах выдающегося российского япониста и переводчика Владимира Гривнина, который знал Оэ лично и дружил с писателем.
Писателю было 88 лет, в сообщении говорится, что он умер от старости.
 
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