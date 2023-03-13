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Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ - РИА Новости, 13.03.2023
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
В Японии скончался знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, сообщило агентство Киодо со ссылкой на издательство Коданся. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:20
2023-03-13T10:20
2023-03-13T10:22
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нобелевская премия по литературе
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ТОКИО, 13 мар - РИА Новости. В Японии скончался знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, сообщило агентство Киодо со ссылкой на издательство Коданся. Писатель умер 3 марта, о его смерти сообщили только сейчас. Он стал вторым японским писателем после Ясунари Кавабата, который был удостоен Нобелевской премии по литературе. Премию он получил в 1994 году. Оэ был также удостоен и многочисленных японских литературных премий Акутагава, Нома, Синтёся и других. В СССР и России наибольшую популярность приобрели его произведения "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодежь" и другие. Широкое распространение его книги получили в переводах выдающегося российского япониста и переводчика Владимира Гривнина, который знал Оэ лично и дружил с писателем. Писателю было 88 лет, в сообщении говорится, что он умер от старости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, япония, нобелевская премия по литературе
Культура, Новости культуры, Япония, Нобелевская премия по литературе
Умер Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
Нобелевский лауреат по литературе, писатель Кэндзабуро Оэ умер в Японии на 89-м году жизни