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В Пакистане два человека погибли при землетрясении в Афганистане
В Пакистане два человека погибли при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 21.03.2023
В Пакистане два человека погибли при землетрясении в Афганистане
Не менее двух человек погибли, шесть пострадали в Пакистане в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана, сообщило издание Dawn. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:25
2023-03-21T23:25
2023-03-21T23:25
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, шесть пострадали в Пакистане в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана, сообщило издание Dawn. Ранее издание сообщало о пяти пострадавших в Пакистане в результате землетрясения. По данным издания, стихия затронула окрестности Пешавара, Исламабада и даже Лахора. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, пакистан, афганистан, пешавар
В мире, Пакистан, Афганистан, Пешавар
В Пакистане два человека погибли при землетрясении в Афганистане
Dawn: в Пакистане два человека погибли, шесть пострадали при землетрясении в Афганистане