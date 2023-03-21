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В Пакистане пять человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане
В Пакистане пять человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 21.03.2023
В Пакистане пять человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане
По меньшей мере пять человек пострадали в Пакистане в результате мощного землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана, сообщает местное издание... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:41
2023-03-21T22:41
2023-03-21T22:41
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в Пакистане в результате мощного землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана, сообщает местное издание Dawn. "По меньшей мере 5 человек пострадали в результате землетрясения", - говорится в сообщении. По данным издания, стихия затронула окрестности Пешавара, Исламабада и даже Лахора. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, пакистан, пешавар, афганистан
В мире, Пакистан, Пешавар, Афганистан
В Пакистане пять человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане
Dawn: в Пакистане пять человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане