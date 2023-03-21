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СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html
СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией
СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией
Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:16
2023-03-21T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
венгрия
владимир зеленский
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина и ведет с ним дипломатическую игру, так как стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнера, пишет газета Politico. Как полагает Politico, у Киева есть веские причины не злить китайцев, несмотря на их партнерство с РФ. "Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать его и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил РФ", - пишет газета. Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
https://ria.ru/20230321/politika-1859038077.html
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в мире, китай, россия, венгрия, владимир зеленский, си цзиньпин, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Украина
СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией

Politico: Зеленский боится злить КНР критикой за связи с Россией, боясь потерять инвестора

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина и ведет с ним дипломатическую игру, так как стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнера, пишет газета Politico.
«
"Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1 - председателем Китая Си Цзиньпином", - говорится в сообщении издания.
Как полагает Politico, у Киева есть веские причины не злить китайцев, несмотря на их партнерство с РФ.
"Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать его и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил РФ", - пишет газета.
Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияВенгрияВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинВладимир ПутинУкраина
 
 
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