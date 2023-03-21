СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией
Politico: Зеленский боится злить КНР критикой за связи с Россией, боясь потерять инвестора
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина и ведет с ним дипломатическую игру, так как стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнера, пишет газета Politico.
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"Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1 - председателем Китая Си Цзиньпином", - говорится в сообщении издания.
Как полагает Politico, у Киева есть веские причины не злить китайцев, несмотря на их партнерство с РФ.
"Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать его и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил РФ", - пишет газета.
Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.