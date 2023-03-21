https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html

СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией

СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ рассказали, почему Зеленский не критикует Китай за связи с Россией

Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:16

2023-03-21T09:16

2023-03-21T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

венгрия

владимир зеленский

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина и ведет с ним дипломатическую игру, так как стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнера, пишет газета Politico. Как полагает Politico, у Киева есть веские причины не злить китайцев, несмотря на их партнерство с РФ. "Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать его и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил РФ", - пишет газета. Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.

https://ria.ru/20230321/politika-1859038077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, венгрия, владимир зеленский, си цзиньпин, владимир путин, украина