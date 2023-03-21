https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859597169.html

В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран

В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран - РИА Новости, 21.03.2023

В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран

Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:29

2023-03-21T19:29

2023-03-21T19:29

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории продолжают поступательно развиваться", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

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китай

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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин