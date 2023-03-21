https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859597169.html
В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран
В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран - РИА Новости, 21.03.2023
В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран
Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:29
2023-03-21T19:29
2023-03-21T19:29
в мире
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китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории продолжают поступательно развиваться", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран
В заявлении России и Китая отметили наивысший уровень отношений двух стран за всю историю