https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859580737.html

Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление

Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление - РИА Новости, 21.03.2023

Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление

Правительствам РФ и КНР надо без раскачки приступить к проработке заявления по итогам переговоров и согласовать комплекс мер по их реализации, заявил президент... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:40

2023-03-21T18:40

2023-03-21T19:01

россия

китай

владимир путин

пекин

в мире

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859513359_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_2a3ee01b95f1200fd643ee81a3eaa9d7.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительствам РФ и КНР надо без раскачки приступить к проработке заявления по итогам переговоров и согласовать комплекс мер по их реализации, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительства России и Китая, деловые круги наших стан должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления и согласовать комплекс мер по их реализации, насыщенные конкретными взаимовыгодными инициативами и проектами", - сказал Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.По его словам, серьезным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества является расширение практики расчетов между странами в национальных валютах.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, пекин, в мире, си цзиньпин