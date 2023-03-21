https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859580737.html
Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление
Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление - РИА Новости, 21.03.2023
Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление
Правительствам РФ и КНР надо без раскачки приступить к проработке заявления по итогам переговоров и согласовать комплекс мер по их реализации, заявил президент... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:40
2023-03-21T18:40
2023-03-21T19:01
россия
китай
владимир путин
пекин
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительствам РФ и КНР надо без раскачки приступить к проработке заявления по итогам переговоров и согласовать комплекс мер по их реализации, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительства России и Китая, деловые круги наших стан должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления и согласовать комплекс мер по их реализации, насыщенные конкретными взаимовыгодными инициативами и проектами", - сказал Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.По его словам, серьезным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества является расширение практики расчетов между странами в национальных валютах.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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россия, китай, владимир путин, пекин, в мире, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Пекин, В мире, Си Цзиньпин
Путин призвал оперативно проработать совместное с Китаем заявление
Путин призвал правительства оперативно согласовать комплекс мер по заявлению с Китаем