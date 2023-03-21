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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 21.03.2023
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18:31 21.03.2023 (обновлено: 19:48 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859575928.html
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве
Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:31
2023-03-21T19:48
россия
китай
в мире
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления партнерства."Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.
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россия, китай, в мире, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления партнерства.
"Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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