https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859575928.html

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 21.03.2023

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:31

2023-03-21T18:31

2023-03-21T19:48

россия

китай

в мире

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления партнерства."Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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китай

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россия, китай, в мире, си цзиньпин, владимир путин