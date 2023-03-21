https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859575928.html
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве
Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:31
2023-03-21T18:31
2023-03-21T19:48
россия
китай
в мире
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859527451_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_af903eb56d768e16d7c2b17a871e565b.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления партнерства."Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859527451_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e4d050a676ca00060d6b2c1dd175ddfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая подписали заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества и планах углубления партнерства.
"Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.
Путин и Си продолжат "великий поход"