https://ria.ru/20230321/zapad-1859448469.html

Запад напрямую призывает к ликвидации России, заявил Патрушев

Запад напрямую призывает к ликвидации России, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023

Запад напрямую призывает к ликвидации России, заявил Патрушев

США и их союзники ведут информационную кампанию, цель которой - дискредитация России и разрушение ее государственности, заявил во вторник секретарь Совета... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:17

2023-03-21T13:17

2023-03-21T13:17

безопасность

россия

сша

николай патрушев

нато

совет безопасности рф

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УЛЬЯНОВСК, 21 мар - РИА Новости. США и их союзники ведут информационную кампанию, цель которой - дискредитация России и разрушение ее государственности, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Коллективным Западом во главе с США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности", - сказал он на совещании в Ульяновске. По его мнению, усиливающееся информационное и идеологическое воздействие на российское общество направлено на "разрушение базовых российских духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, переформатирование исторической памяти, раскол общества по национальному, культурному и религиозному признакам, а также на пропаганду терроризма и экстремизма". По его словам, данную повестку поддерживают "отдельные экстремистские псевдополитические структуры", лидеры которых из-за рубежа призывают к смене власти и разделению страны. Кроме того, для манипулирования общественным сознанием используются иностранные НКО, а также подконтрольные Западу медиаструктуры, полагает секретарь Совбеза. "При общем кураторстве иностранных спецслужб подогреваются протестные и сепаратистские настроения. Организаторы протестных акций, используя анонимные каналы систем обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp), предпринимают интенсивные попытки дестабилизации обстановки в российских регионах", - предупредил он. Патрушев рассказал, что иностранными центрами пропаганды "наращивается сеть подконтрольных журналистов и так называемых блогеров, основные усилия которых сконцентрированы на организации информационных кампаний, очерняющих Россию". "События, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, используются в качестве основных информационных поводов для нагнетания панических настроений и расшатывания общественно-политической обстановки, подрыва доверия граждан к руководству страны. Тиражируются лживые сведения о ходе специальной военной операции", - отметил он. Кроме того, добавил секретарь СБ РФ, в интернете пытаются вбрасывать призывы к диверсиям, нападениям на военные и административные объекты, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230319/putin-1858996225.html

https://ria.ru/20220921/zapad-1818325654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, николай патрушев, нато, совет безопасности рф