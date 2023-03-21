Рейтинг@Mail.ru
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 21.03.2023 (обновлено: 19:09 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/zadacha-1859578520.html
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:36
2023-03-21T19:09
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859513359_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_2a3ee01b95f1200fd643ee81a3eaa9d7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли."В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.
https://ria.ru/20230321/torgovlya-1859571418.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859513359_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_c88b61fbb35082614d1bcac0776290b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин

Путин: в подписанных с КНР документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли.
"В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов
Вчера, 18:19
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала