https://ria.ru/20230321/zadacha-1859578520.html

Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин

Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023

Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:36

2023-03-21T18:36

2023-03-21T19:09

экономика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли."В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.

https://ria.ru/20230321/torgovlya-1859571418.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин