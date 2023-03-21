https://ria.ru/20230321/zadacha-1859578520.html
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:36
2023-03-21T18:36
2023-03-21T19:09
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в подписанных РФ и КНР документах поставлена задача кратно нарастить объем торговли."В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.
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экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Поставлена задача кратно нарастить объемы торговли с Китаем, заявил Путин
Путин: в подписанных с КНР документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли