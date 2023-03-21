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Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой

Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой

Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между с азиатским странами и государствами Латинской Америки, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:27

2023-03-21T17:27

2023-03-21T18:01

россия

азия

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китай

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экономика

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владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между с азиатским странами и государствами Латинской Америки, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпина в расширенном составе."Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и коллегами из третьих стран в юанях", — отметил глава государства.Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Накануне он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.

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россия, азия, латинская америка, китай, юань, экономика, в мире, владимир путин, си цзиньпин