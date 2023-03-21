https://ria.ru/20230321/wwf-1859477473.html
Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом
Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом - РИА Новости, 21.03.2023
Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом
Сенатор Андрей Клишас в контексте признания WWF* России иностранным агентом напомнил, что недовольные могут оспорить это решение: "Не нравится, идите в суд". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:29
2023-03-21T14:29
2023-03-21T14:29
россия
андрей клишас
владимир путин
константин чуйченко
совет федерации рф
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас в контексте признания WWF* России иностранным агентом напомнил, что недовольные могут оспорить это решение: "Не нравится, идите в суд". "Я не оцениваю справедливость. Существует механизм, если вам он кажется несправедливым, оспаривайте в суде. Европейцы такой же подход в отношении любых санкций используют: "Мы в санкции включаем, не нравится - идите в суд". Не нравится, идите в суд", - сказал Клишас журналистам во вторник. Так член Совета Федерации ответил на вопрос, как он оценивает работу существующего механизма признания иноагентами и вполне ли эта процедура справедлива. Ранее 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF* России. "Считаем [решение] крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным <…>. Убеждены, что это решение негативно отразится на сохранении уникальной природы нашей страны", - говорится в письме, опубликованном на сайте организации "Заповедный альянс". В числе подписантов как российские организации: Центр охраны дикой природы, "Эка", Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов России и другие, - так и российские отделения международных. Среди последних - "Гринпис" и Fridays for Future, созданной сторонниками шведской активистки Греты Тунберг. Как отмечают авторы документа, WWF* России за 28 лет работы реализовал более 1,5 тысяч полевых проектов, при его поддержке были созданы и расширены более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. Всемирный фонд природы (WWF)* России попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".* Организация, признанная в России иноагентом
https://ria.ru/20230310/minyust-1857147716.html
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россия, андрей клишас, владимир путин, константин чуйченко, совет федерации рф, всемирный фонд дикой природы
Россия, Андрей Клишас, Владимир Путин, Константин Чуйченко, Совет Федерации РФ, Всемирный фонд дикой природы
Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом
Сенатор Клишас предложил пойти в суд сторонам, недовольным признанием WWF иноагентом
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас в контексте признания WWF* России иностранным агентом напомнил, что недовольные могут оспорить это решение: "Не нравится, идите в суд".
"Я не оцениваю справедливость. Существует механизм, если вам он кажется несправедливым, оспаривайте в суде. Европейцы такой же подход в отношении любых санкций используют: "Мы в санкции включаем, не нравится - идите в суд". Не нравится, идите в суд", - сказал Клишас журналистам во вторник.
Так член Совета Федерации
ответил на вопрос, как он оценивает работу существующего механизма признания иноагентами и вполне ли эта процедура справедлива.
Ранее 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину
и министру юстиции Константину Чуйченко
с просьбой отменить решение по WWF* России.
"Считаем [решение] крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным <…>. Убеждены, что это решение негативно отразится на сохранении уникальной природы нашей страны", - говорится в письме, опубликованном на сайте организации "Заповедный альянс".
В числе подписантов как российские организации: Центр охраны дикой природы, "Эка", Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов России и другие, - так и российские отделения международных. Среди последних - "Гринпис
" и Fridays for Future, созданной сторонниками шведской активистки Греты Тунберг
.
Как отмечают авторы документа, WWF* России за 28 лет работы реализовал более 1,5 тысяч полевых проектов, при его поддержке были созданы и расширены более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий.
Всемирный фонд природы (WWF)* России попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".
* Организация, признанная в России иноагентом
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*