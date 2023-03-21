https://ria.ru/20230321/wwf-1859477473.html

Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом

Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом - РИА Новости, 21.03.2023

Клишас прокомментировал признание WWF* иноагентом

Сенатор Андрей Клишас в контексте признания WWF* России иностранным агентом напомнил, что недовольные могут оспорить это решение: "Не нравится, идите в суд". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:29

2023-03-21T14:29

2023-03-21T14:29

россия

андрей клишас

владимир путин

константин чуйченко

совет федерации рф

всемирный фонд дикой природы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590971561_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_8f482e5832727d0f110e7f4703c0916c.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас в контексте признания WWF* России иностранным агентом напомнил, что недовольные могут оспорить это решение: "Не нравится, идите в суд". "Я не оцениваю справедливость. Существует механизм, если вам он кажется несправедливым, оспаривайте в суде. Европейцы такой же подход в отношении любых санкций используют: "Мы в санкции включаем, не нравится - идите в суд". Не нравится, идите в суд", - сказал Клишас журналистам во вторник. Так член Совета Федерации ответил на вопрос, как он оценивает работу существующего механизма признания иноагентами и вполне ли эта процедура справедлива. Ранее 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF* России. "Считаем [решение] крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным <…>. Убеждены, что это решение негативно отразится на сохранении уникальной природы нашей страны", - говорится в письме, опубликованном на сайте организации "Заповедный альянс". В числе подписантов как российские организации: Центр охраны дикой природы, "Эка", Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов России и другие, - так и российские отделения международных. Среди последних - "Гринпис" и Fridays for Future, созданной сторонниками шведской активистки Греты Тунберг. Как отмечают авторы документа, WWF* России за 28 лет работы реализовал более 1,5 тысяч полевых проектов, при его поддержке были созданы и расширены более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. Всемирный фонд природы (WWF)* России попал в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".* Организация, признанная в России иноагентом

https://ria.ru/20230310/minyust-1857147716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей клишас, владимир путин, константин чуйченко, совет федерации рф, всемирный фонд дикой природы