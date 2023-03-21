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Wildberries будет продавать электронику собственного бренда, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
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04:09 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/wildberries-1859339725.html
Wildberries будет продавать электронику собственного бренда, пишут СМИ
Wildberries будет продавать электронику собственного бренда, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
Wildberries будет продавать электронику собственного бренда, пишут СМИ
Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой (СТМ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T04:09
2023-03-21T04:09
экономика
технологии
россия
белоруссия
казахстан
wildberries
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой (СТМ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке электронной торговли. "Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал "Ведомостям" представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться "в среднем ценовом сегменте", - говорится в сообщении. Согласно данным "Ведомостей", развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 года. Уточняется, что в ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другое. По словам представителя Wildberries, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны. По данным представителя компании, большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры – в России и Белоруссии. Он добавил, что тестовые поставки и продажи электроники уже начались, уточнив, что пробная партия телевизоров и миксеров под СТМ была полностью распродана. Подчеркивается, что сначала технику можно будет купить только в России, но маркетплейс планирует запустить продажи и на территории других стран присутствия, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.
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экономика, технологии, россия, белоруссия, казахстан, wildberries, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Казахстан, Wildberries, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Wildberries будет продавать электронику собственного бренда, пишут СМИ

"Ведомости": Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику собственного бренда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой (СТМ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке электронной торговли.
"Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал "Ведомостям" представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться "в среднем ценовом сегменте", - говорится в сообщении.
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Согласно данным "Ведомостей", развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 года.
Уточняется, что в ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другое. По словам представителя Wildberries, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны.
По данным представителя компании, большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры – в России и Белоруссии. Он добавил, что тестовые поставки и продажи электроники уже начались, уточнив, что пробная партия телевизоров и миксеров под СТМ была полностью распродана. Подчеркивается, что сначала технику можно будет купить только в России, но маркетплейс планирует запустить продажи и на территории других стран присутствия, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.
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ЭкономикаТехнологииРоссияБелоруссияКазахстанWildberriesФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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