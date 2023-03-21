https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859477105.html
Путин проведет вечером несколько рабочих встреч, сообщил Песков
Путин проведет вечером несколько рабочих встреч, сообщил Песков - РИА Новости, 21.03.2023
Путин проведет вечером несколько рабочих встреч, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина запланировано пара рабочих встреч вечером, одна из которых, возможно, РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:28
2023-03-21T14:28
2023-03-21T14:28
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина запланировано пара рабочих встреч вечером, одна из которых, возможно, публичная. "У Путина пара встреч внутреннего характера запланировано, может быть, одна из них будет публичная, сейчас пока не буду забегать вперед, предположу, что будет в девять-десять вечера", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230321/putin-1859361537.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет вечером несколько рабочих встреч, сообщил Песков
Песков: Путин проведет пару рабочих встреч вечером, одна из которых, возможно, публичная